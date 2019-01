Fußball: Dank Sturm-Trio: Hütter bejubelte Eintracht-Sieg

Frankfurt am Main (APA) - Adi Hütter hat zum Frühjahrsauftakt mit Eintracht Frankfurt einen Sieg bejubelt. Die Hessen setzten sich am Samstag zu Hause gegen Freiburg mit 3:1 durch und blieben den Top Vier der deutschen Fußball-Bundesliga damit auf den Fersen. Den Erfolg gegen die Gäste schoss die Eintracht durch Tore von Sebastien Haller (36.), Ante Rebic (40.) und Luka Jovic (45.) in zehn Minuten vor der Pause heraus.

Bayer Leverkusen verlor das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Peter Bosz. Zum Rückrunden-Auftakt setzte es gegen Mönchengladbach eine 0:1-Heimniederlage. Julian Baumgartlinger saß ebenso wie Aleksandar Dragovic nur auf der Bank. Die Gladbacher, für die Alassane Plea in der 37. Minute das Goldtor schoss, festigten mit dem Sieg den dritten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund und Verfolger Bayern München.

Der VfB Stuttgart und Hannover 96 mussten im Abstiegskampf Heimniederlagen hinnehmen. Der Tabellen-16. Stuttgart verlor mit 2:3 gegen Mainz, der Vorletzte unterlag mit Kevin Wimmer Werder Bremen mit 0:1. Fortuna Düsseldorf gewann nach dem Wirbel um Trainer Friedhelm Funkel mit 2:1 beim FC Augsburg das vierte Spiel in Folge.

Nach dem Erfolg belegt Frankfurt für zumindest eine Nacht den fünften Tabellenplatz. Verlass war auf das Sturm-Trio, das binnen wenigen Minuten den beruhigenden 3:0-Pausenstand herausschoss. Die zu Beginn der Partie vehement dagegenhaltenden Freiburger verkürzten danach nur noch durch Nils Petersen (69.).

Den vorerst auf Rang 13 liegenden Düsseldorfern gelang in Augsburg der nächste Sieg. Marvin Ducksch brachte die Fortuna in Führung (45.), Jonathan Schmid glich dann per Freistoß aus (64.). Kurz vor Schluss sicherte Benito Raman nach einem Konter die drei Punkte für die Gäste. Nationalteam-Kandidat Kevin Stöger spielte für die Fortuna durch, Markus Suttner stand nach seinem Wechsel von Brighton noch nicht im Kader. Bei den Augsburgern standen mit Kevin Danso, Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch drei Österreicher in der Start-Elf, dazu saß Georg Teigl auf der Bank.