Fußball: Liverpool nach 4:3 über Crystal Palace 7 Punkte vor ManCity

London (APA) - Liverpool hat am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League den Vorsprung auf Manchester City zumindest für einen Tag auf sieben Punkte ausgebaut. Die „Reds“ erkämpften in einem spektakulären Match gegen Crystal Palace einen 4:3-Heimerfolg, die „Citizens“ können mit einem Erfolg am Sonntag bei Schlusslicht Huddersfield wieder auf vier Zähler herankommen.

Gegen die Londoner, die vor einem Monat einen Auswärtssieg gegen ManCity gelandet hatten, tat sich Liverpool schwer und geriet in der 34. Minute durch Andros Townsend in Rückstand. Mohamed Salah (46.) und Roberto Firmino (53.) drehten vorerst die Partie, ehe James Tomkins (65.) für das 2:2 sorgte.

Das 3:2 glückte Salah in der 75. Minute nach einem schweren Fehler des 39-jährigen Goalies Julian Speroni. Der Argentinier ist eigentlich nur dritter Tormann von Crystal Palace, rutschte aber wegen Verletzungen in die Startelf. In der 89. Minute sah Liverpools James Milner Gelb-Rot und es entwickelte sich eine hektische Schlussphase. Sadio Mane erhöhte in der 93. Minute auf 4:2, der dritte Treffer der Gäste durch Max Meyer in der 95. Minute kam zu spät.

Neben Liverpool durfte auch Ralph Hasenhüttl mit Southampton einen Erfolg bejubeln. Die „Saints“ setzten sich vor eigenem Publikum dank eines Treffers von James Ward Prowse (50.) und eines Eigentores von Lucas Digne (64.) gegen Everton mit 2:1 durch und liegen als 15. drei Punkte vor der Abstiegszone. Unter Hasenhüttl holte Southampton in sieben Liga-Partien 13 Punkte.

West Ham rutschte durch ein 0:2 in Bournemouth an die zehnte Stelle ab. Bei den Londonern stand der mit einem Wechsel nach China liebäugelnde Marko Arnautovic nicht im Kader.

Unterdessen geht der Erfolgslauf von Manchester United weiter. Die „Red Devils“ behielten im Old Trafford gegen Brighton mit 2:1 die Oberhand und haben damit alle sieben Bewerbspartien unter Coach Ole Gunnar Solskjaer gewonnen.