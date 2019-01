Fußball: Liverpool nach 4:3 über 2 - Hasenhüttl: „Fantastisch“

Southampton (APA/Reuters) - Ralph Hasenhüttl freute sich über den Heimsieg sichtlich. „Wir haben heute fantastisch gespielt, hätten vier oder fünf Tore schießen können. Ein großartiger Sieg für uns“, meinte der Steirer gegenüber der BBC. Die Mannschaft habe jede Sekunde den Glauben an sich selbst versprüht. „Wir haben hier schon etwas aufgebaut und ich hoffe, dass wir so weitermachen“, merkte Hasenhüttl an.