Leichtathletik: Walli und Toth schafften Limit für Hallen-EM

Wien (APA) - Zwei österreichische Leichtathleten haben am Samstag bei einem Meeting in Wien das Limit für die Hallen-Europameisterschaften in Glasgow geschafft. Susanne Walli blieb über 400 Meter in 53,44 Sekunden um 56 Hundertstel unter der Vorgabe und erreichte gleichzeitig die zweitschnellste Zeit, die jemals eine Österreicherin in der Halle gelaufen ist.

Zudem unterbot Alexandra Toth das Limit über 60 Meter in 7,38 Sekunden um fünf Hunderstel und ist damit ebenfalls für die vom 1. bis 3. März stattfindenden Titelkämpfe qualifiziert.