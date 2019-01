Fußball: Arsenal besiegte Chelsea 2:0

London (APA) - Arsenal hat im Rennen um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Sieg gefeiert. Die „Gunners“ setzten sich am Samstag daheim mit 2:0 gegen Chelsea durch. Die Franzosen Alexandre Lacazette (14.) und Laurent Koscielny (39.) sorgten mit ihren Toren für den ungefährdeten Erfolg im London-Derby.

Durch den Sieg verteidigte Arsenal in der Premier-League-Tabelle den fünften Platz vor dem punktegleichen Verfolger Manchester United und rückte bis auf drei Punkte an Chelsea heran. Die „Blues“ belegen weiterhin Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde.