Kapfenberg (APA) - Die Kapfenberg Bulls haben zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga übernommen. Die Steirer feierten am Samstag einen 80:63-(38:34)-Heimsieg über den Vierten Klosterneuburg Dukes und liegen damit punktegleich mit den erst am Sonntag spielenden Swans Gmunden und Oberwart Gunners an der Spitze.

Die Vienna Timberwolves schoben sich durch ein 86:71 (34:40) vor eigenem Publikum gegen Schlusslicht Fürstenfeld Panthers an die siebente Stelle.