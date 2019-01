Eishockey: Dornbirn besiegte Znojmo in EBEL 4:3

Dornbirn (APA) - Der Dornbirner EC hat am Samstag zum Abschluss der 39. Runde in der Erste Bank Eishockey-Liga einen 4:3-(1:1,2:2,1:0)-Heimsieg über Znojmo gefeiert. Matchwinner für die Vorarlberger war Brendan O‘Donnell, der mit seinen Treffern in der 34. (Powerplay) und 50. Minute einen 2:3-Rückstand noch in einen Erfolg verwandelte. Der Goalgetter erzielte damit in den jüngsten vier Partien zehn Tore.

Dornbirn liegt nun als Tabellenachter fünf Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs weiterhin drei Punkte hinter Rang sechs, der noch die direkte Qualifikation für das Play-off bedeutet. Znojmo rangiert sechs Zähler hinter den Dornbirnern an der neunten Stelle.