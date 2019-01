Papst Franziskus reist zum Weltjugendtag nach Panama

Panama-Stadt (APA) - Panama - Nadelöhr des Welthandels, Ziel für Migranten, Urlauberparadies in einer ökologisch sensiblen Region: In den nächsten Tagen wird der schmale Staat zwischen Süd- und Nordamerika zur internationalen Pilgerstätte. Dann erwartet Panama laut Kathpress mehr als 200.000 junge Gäste zum diesjährigen internationalen katholischen Weltjugendtag.

Die jugendlichen Pilger aus aller Welt, unter ihnen etwa 200 aus Österreich, kommen auch wegen eines Mannes: Papst Franziskus. Das zentralamerikanische Land erhofft sich viel vom Besuch des Pontifex. Schon jetzt gilt er nach Worten eines Diplomaten als „mit Abstand größtes Ereignis“ seit dem Amerika-Gipfel 2015.

Das Glaubensfest beginnt bereits ab 16. Jänner mit einem Vorprogramm. Von 22. bis 27. Jänner folgen die Haupttage des Welttreffens in Panama-Stadt, zu dem ab 23. Jänner auch der Papst anreist. Für Franziskus ist es der dritte internationale Weltjugendtag nach Rio (2013) und Krakau (2016).

Mit Panama ist zum dritten Mal ein lateinamerikanisches Land Gastgeber des Weltjugendtages und aus Lateinamerika wird dieses Mal auch ein Großteil der Teilnehmer stammen. Aus Europa hingegen haben sich im Vergleich zu den Treffen vergangener Jahre deutlich weniger WJT-Pilger angemeldet. Hauptgrund dafür ist abseits der weiten Anreise wohl das vergleichsweise ungünstige Datum im Jänner. Zuletzt fanden die Weltjugendtage stets im Juli oder August statt, doch ist in diesen Monaten in Panama Regenzeit, während die Hauptferien in den trockenen Wintermonaten stattfinden.

Für Panama bedeuten der katholische Weltjugendtag und die Papstvisite mit den mehr als angemeldeten 200.000 Teilnehmern eine große organisatorische Herausforderung. Es ist der kleinste Staat, in dem bisher eines der seit Mitte der 1980er Jahre regelmäßig stattfindenden Großtreffen organisiert wurde. Das 3,5-Millionen-Einwohner-Land selbst hat viel investiert, um Infrastrukturprojekte wie den neue Hauptstadtflughafen und die U-Bahn-Anbindung wenigstens teilweise fertigzustellen. Präsident Juan Carlos Varela möchte den Papstbesuch - den ersten seit 1983 - zu einem Glanzlicht seiner auslaufenden Amtszeit machen.

Auch ein halbes Dutzend ausländischer Staatschefs hat sich angekündigt. Panama will sich weltoffen und als wirtschaftliches Schwergewicht in der Region präsentieren. Vielleicht zufällig eröffnet die Papstvisite auch das Jubiläum der Gründung Panamas vor 500 Jahren.

Das Image des Landes hat unter Korruption und einer überforderten Justiz, dem Odebrecht-Skandal und den „Panama Papers“ gelitten. Einer beachtlichen Wirtschaftsleistung steht eine ebenso beachtliche Ungleichheit der Vermögensverteilung gegenüber. Nach wie vor klafft eine soziale Schere zwischen Stadt und Land. Zuwanderer wecken Job-Ängste; inzwischen wurden Visabestimmungen verschärft.

Themen genug für den sozialen Papst, wenn er am 23. Jänner für fünf Tage in Panama-Stadt eintrifft. Anlass von Franziskus‘ Reise bleibt freilich das geistliche Event, das junge Katholiken in feiernder Glaubensfreude verbinden will und dieses Mal das biblische Marienzitat „Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast“ zum Motto hat. Damit wird vor allem das Thema „Berufung“ in den Blick genommen und eine bewusste Verbindung zur Jugendsynode hergestellt, die im Oktober 2018 in Rom stattfand.

Die katholische Kirche in Panama repräsentiert zwar 86 Prozent der Bevölkerung, spürt aber auch ohne Missbrauchsskandal einen Schwund an Gläubigen durch Säkularisierung und evangelikale Konkurrenz.

Eröffnet werden die WJT-Haupttage am 22. Jänner bei einer Messe mit dem Erzbischof von Panama-Stadt, Jose Domingo Ulloa. Papst Franziskus will sich bei einer Willkommensveranstaltung am 24. Jänner erstmals an die Jugend wenden. Den stimmungsvollen Höhepunkt des Weltjugendtags markiert eine abendliche Feier zwei Tage später, wenn sich die Teilnehmer auf dem „Campo San Juan Pablo II“ im Metro Park im Nordosten der Stadt versammeln. Anschließend übernachten die WJT-Teilnehmer dort unter freiem Himmel, bevor Franziskus mit ihnen am Sonntagvormittag (27. Jänner) die große Schlussmesse feiert.

Daneben nutzt der Papst den Panama-Besuch, um weltlichen und geistlichen Entscheidungsträgern Botschaften mitzugeben. Nach dem Empfang beim Präsidenten spricht Franziskus vor Politikern und Diplomaten, dann in der Franz-von-Assisi-Kirche an der Plaza Bolivar vor den Bischöfen Zentralamerikas. Spirituelle und soziale Akzente setzt er mit einer Bußfeier in der Jugendstrafanstalt Las Garzas und einem Besuch in einem Zentrum für HIV-Infizierte.

Der Weltjugendtag (WJT) wird von der katholischen Kirche ausgerichtet und geht auf eine Initiative von Papst Johannes Paul II. (1978-2005) zurück. Das jeweilige katholische Kirchenoberhaupt lädt jährlich junge Christen aller Erdteile zu einem Treffen unter einem bestimmten Motto ein. Im Wechsel werden die Weltjugendtage in kleinerem Rahmen in den Diözesen vor Ort und jedes dritte Jahr als weltweites Großtreffen organisiert, zuletzt 2016 in Krakau.