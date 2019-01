EU-Wahl - Prognose: Brexit-Verschiebung könnte Wahl spannender machen

Wien (APA) - Eine Verschiebung des Brexit könnte die Europawahl im Mai deutlich spannender machen. Dies zeigt eine aktuelle Wahlprognose des Projekts „Poll of Polls“ für die APA - Austria Presse Agentur. Die Sozialdemokraten, denen bisher keine Siegeschancen gegeben wurden, könnten nämlich mit den Labour-Stimmen ihren Rückstand auf die führende Europäische Volkspartei (EVP) mehr als halbieren.

Nach der aktuellen Prognose für die EU-27 liegt die EVP mit 182 zu 132 Mandaten praktisch uneinholbar vor den Sozialdemokraten (S&D). Findet die Europawahl auch in Großbritannien statt, wäre die EVP aber nur noch mit 178 zu 156 Mandaten vorne. Der Grund: Die EVP würde nämlich bei der Verteilung der 73 britischen EU-Mandate leer ausgehen, weil die Konservativen von Premierministerin Theresa May der europaskeptischen Fraktion ECR angehören. Dagegen würde die Labour Party der S&D 28 zusätzliche Mandate bescheren, gleich viel wie die deutschen und spanischen Sozialdemokraten gemeinsam auf die politische Waagschale bringen.

Ein Exit vom Brexit könnte auch Liberalen und Rechtspopulisten nicht besonders gefallen. Die liberale ALDE würde zwar leicht auf 99 Mandate zulegen (EU-27: 96), müsste aber um ihren dritten Platz zittern, weil die von den Tories angeführte europaskeptische Fraktion ECR von 58 auf 86 Mandate anwüchse. Dies könnte dann auch den Plan der Rechtspopulististen-Fraktion ENF gefährden, mit den bisherigen Partnern der Tories eine gemeinsame EU-skeptische Front zu bilden. Die ENF gibt in der Prognose von 63 auf 59 Mandate nach. Die dritte euroskeptische Fraktion EFDD könnte leicht auf 42 Mandate (39) zulegen, doch könnten es bei einem stärkeren Abschneiden der derzeit darniederliegenden britischen UKIP noch deutlich mehr werden. Kaum von einem Exit vom Brexit tangiert wären indes die Grünen mit 45 Mandaten (44) und die Linksfraktion GUE mit 52 Mandaten (54).

Realität dürfte diese theoretische Variante werden, wenn der EU-Ausstieg Großbritanniens über den 2. Juli hinaus verschoben wird. An diesem Tag konstituiert sich nämlich das neue Europaparlament. Ist das Vereinigte Königreich dann noch EU-Mitglied, muss es auch mit Abgeordneten in der Straßburger Volksvertretung präsent sein. Damit würden die Karten über Großbritannien hinaus neu gemischt, weil ein Teil der durch den Brexit wegfallenden Mandate anderen EU-Staaten zugeschlagen wurde, das Europaparlament aber nicht mehr als 751 Sitze haben darf. Österreich würde dann weiterhin 18 von 751 Mandaten haben statt 19 von 705 wie nach der geltenden Planung für die Europawahl 2019.

Führende EU-Abgeordnete signalisierten bereits Ablehnung zur Abhaltung einer Europawahl in Großbritannien. „Das wollen wir nicht“, kritisierte ALDE-Fraktionschef Guy Verhofstadt, der auch Brexit-Chefverhandler des EU-Parlaments ist. Bei einer Wahl britischer EU-Abgeordneter „würde man die chaotische Situation, die es derzeit im britischen Parlament gibt, ins Europaparlament und in die europäische Politik importieren“. Ein klares Nein kam auch von Spitzenvertretern der EVP, die durch einen Exit vom Brexit deutlich an Boden verlöre. EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber sagte am Dienstag, eine Teilnahme der Briten an der Europawahl wäre den Bürgern nicht zu erklären. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte, an der Europawahl sollten jene teilnehmen, die Europa gestalten wollten, „und nicht jene, die de facto und geistig die EU schon verlassen haben“.

Dieses Problem könnte laut einem Bericht der „Financial Times“ (Freitagsausgabe) gelöst werden, indem das scheidende EU-Mitglied Großbritannien seine 73 Sitze nur auf dem Papier behält, aber keine Wahl organisiert und auch die Mandate nicht einnimmt. Damit würden nach der Europawahl im Mai nur 678 Sitze besetzt, die für den Fall des Brexit vereinbarte Aufstockung auf 705 Mandate würde bis zum tatsächlichen EU-Austritt Großbritanniens verschoben, heißt es unter Berufung auf eine vom EU-Parlament eingeholte Rechtsmeinung. Mit diesem Trick könnte der Brexit auch über den 2. Juli hinaus aufgeschoben werden.

Die EU-Kommission warnte aber vor einem Ausschluss Großbritanniens von der Europawahl, sollte der Brexit bis Anfang Juli nicht vollzogen sein. „Ein rechtmäßig zusammengesetztes Europaparlament erfordert direkt gewählte Europaabgeordnete aus allen Mitgliedstaaten bis spätestens zum Beginn der neuen Legislaturperiode, was diesmal der 2. Juli ist. Das ist die rechtliche Situation“, pochte ein Kommissionssprecher auf die Wahrung der Rechte aller EU-Bürger, bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben.

Das Projekt „Poll of Polls“ wurde vor zwei Jahren vom Vorarlberger Cornelius Hirsch (28) und dem Oberösterreicher Peter Reschenhofer (36) gegründet. Die beiden Doktoratsstudenten an der WU Wien, die Abschlüsse in Volkswirtschaft bzw. Informatik haben, fassen in dem Projekt nach dem Vorbild der US-Statistikseite „Fivethirtyeight.com“ aktuelle Umfragedaten zusammen. „Eine einzelne Umfrage kann sehr irreführend sein und zu oft werden kleine Prozentänderungen in der Öffentlichkeit überbewertet“, erläutert Hirsch gegenüber der APA. Dagegen sei eine Zusammenfassung („Aggregation“) aller verfügbaren Umfragen nach statistischen Methoden „wie ein sehr gut kalibrierter Kompass“ und könne „eine gute Einschätzung über den aktuellen Wähler- und Wählerinnenzuspruch für politische Parteien“ geben. Das Projekt bietet nationale Aggregationsmodelle für alle EU-Staaten, Norwegen und die Schweiz an sowie eine Prognose für die Europawahl, die laufend aktualisiert wird. Sie basiert auf nationalen Umfragen, da sich das Wahlverhalten nicht strukturell vom Europawahl-Verhalten unterscheide und in fast keinem Land spezifische Umfragen zur Europawahl verfügbar seien.

Die Prognosen von „Poll of Polls“ zur Europawahl mit Stand 18. Jänner im Überblick (in Klammer Mandate aus dem Vereinigten Königreich)

~ Fraktion Mandate

EU-28 (UK) EU-27

Europäische Volkspartei (EVP) 178 182 Sozialdemokraten (S&D) 156 (28) 132 Liberale (ALDE) 99 (7) 96 Konservative und Reformer (ECR) 86 (30) 58 Rechtspopulisten (ENF) 59 63 Linksparteien (GUE/NGL) 52 54 Grüne (Grüne/EFA) 45 (4) 44 EU-Skeptiker (EFDD) 42 (4) 39 Neue Parteien 28 31 Fraktionslose 6 6

Gesamtzahl 751 (73) 705 ~ I N T E R N E T: Tagesaktuelle Prognosen zur Europawahl abrufbar unter: https://pollofpolls.eu/EU

