Tennis: McEnroe fordert jemand mit einer Vision für den Tennis-Sport

Melbourne (APA/Reuters) - Im internationalen Tennis gibt es sieben Kräfte: Die Herren- und Damen-Spielerorganisationen ATP und WTA, den internationalen Verband ITF sowie die vier Grand-Slam-Veranstalter. Ein einheitliches Vorgehen vermisst man in vielen Fällen, die Verbände arbeiten oft in Konkurrenz zueinander. Das ist nicht zuletzt Tennis-Legende John McEnroe ein Dorn im Auge, er forderte in Melbourne mehr Harmonie.

Anlass war zuletzt die Entscheidung, nun bei den Australian Open im fünften Satz (bzw. im dritten bei den Damen) ein Tiebreak zu spielen, dieses soll aber erst nach zehn gewonnenen Punkten enden. Bei den French Open wird weiterhin auch im fünften Durchgang auf zwei Games Unterschied gespielt, in Wimbledon gibt es ab heuer ein Tiebreak bei 12:12 Games im fünften und bei den US Open ein „normales“ Tiebreak bei 6:6.

„Also dieser Bursche oder dieses Mädchen sind Tennisspieler. Sie spielen jetzt bei den Australian Open und es steht 6:6 im fünften für ihn oder im dritten für sie. Plötzlich haben sie Panik: Was kommt jetzt? Gibt es ein Tiebreak? Und wenn, geht er auf sieben oder auf zehn Punkte? 6:6? 10:10? 12:12?“, echauffierte sich McEnroe und brachte es, für ihn typisch, auf die Spitze: „Wo bin ich? Paris, New York, London, Melbourne? Was mache ich? Wer bin ich?“, sorgte der Ex-Weltranglisten-Erste für Gelächter. Doch der Hintergrund ist ernst.

„Vier Grand Slams und vier verschiedene Regeln, um einen fünften Satz zu entscheiden? Gibt es da nicht einen Verband, der das harmonisieren sollte?“, fragt der US-Amerikaner. Ähnliches gilt für ihn u.a. auch für den reformierten Davis Cup und den kürzlich aus der Taufe gehobenen ATP Cup. „Mehr als je zuvor braucht der Sport Führung und eine Vision. Jemand, der über diesen kindischen Rivalitäten zwischen der ATP, WTA, ITF und den Grand Slams steht.“

Auch in vielen anderen Bereichen gibt es Harmonisierungsbedarf. Dies sah man zuletzt auch bei den US Open, wo es eine Hitzeregel für Damen, basierend auf dem WTA-Regulativ gab, aber keine für die Herren. Die US Open-Organisatoren führten aufgrund extremer Bedingungen rasch eine eigene Hitzepolitik ein. Eine weltweit geltende, einheitliche Regel, die aufgrund gewisser Faktoren schlagend wird, gibt es nicht. Kein Grand-Slam-Veranstalter, wo es gerade im best-of-five-Modus noch leichter zu kritischen Situationen kommt, will sich da vom internationalen Tennisverband reinreden lassen. Dies ließe sich mit weiteren Diskrepanzen wie u.a. verschiedenen Bekleidungsvorschriften noch lange fortsetzen.