Ski alpin: Kitzbühel-Sieger seit 1995 und Vorjahresergebnisse

Kitzbühel (APA) - Die Sieger seit 1995 bei den Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Herren in Kitzbühel sowie die Vorjahresergebnisse:

SUPER-G: 1995: Günther Mader (AUT) 2000: Hermann Maier (AUT) 2001: Hermann Maier (AUT) 2002: Stephan Eberharter (AUT) 2003: Hermann Maier (AUT) 2004: Daron Rahlves (USA) 2005: Hermann Maier (AUT) 2006: Hermann Maier (AUT) 2007: ausgefallen 2008: Marco Büchel (LIE) 2009: Klaus Kröll (AUT) 2010: Didier Cuche (SUI) 2011: Ivica Kostelic (CRO) 2012: ausgefallen 2013: Aksel Lund Svindal (NOR) 2014: Didier Defago (SUI) 2015: Dominik Paris (ITA) 2016: Aksel Lund Svindal (NOR) 2017: Matthias Mayer (AUT) 2018: Aksel Lund Svindal (NOR)

ABFAHRT: 1995 I: Luc Alphand (FRA) 1995 II: Luc Alphand (FRA) 1996: Günther Mader (AUT) 1997 I: Luc Alphand (FRA) 1997 II: Fritz Strobl (AUT) 1998 I: Didier Cuche (SUI) 1998 II: Kristian Ghedina (ITA) 1999 I: Lasse Kjus (NOR) 1999 II: Hans Knauß (AUT) 2000: Fritz Strobl (AUT) 2001: Hermann Maier (AUT) 2002: Stephan Eberharter (AUT) 2003: Daron Rahlves (USA) 2004 I: Lasse Kjus (NOR) 2004 II: Stephan Eberharter (AUT) 2005: ausgefallen 2006: Michael Walchhofer (AUT) 2007: ausgefallen 2008: Didier Cuche (SUI) 2009 Didier Defago (SUI) 2010: Didier Cuche (SUI) 2011: Didier Cuche (SUI) 2012: Didier Cuche (SUI) 2013: Dominik Paris (ITA) 2014: Hannes Reichelt (AUT) 2015: Kjetil Jansrud (NOR) 2016: Peter Fill (ITA) 2017: Dominik Paris (ITA) 2018: Thomas Dreßen (GER)

SLALOM: 1995: Alberto Tomba (ITA) 1996: Thomas Sykora (AUT) 1997: Mario Reiter (AUT) 1998 I: Thomas Stangassinger (AUT) 1198 II: Thomas Sykora (AUT) 1999: Jure Kosir (SLO) 2000: Mario Matt (AUT) 2001: Benjamin Raich (AUT) 2002: Rainer Schönfelder (AUT) 2003: Kalle Palander (FIN) 2004: Kalle Palander (FIN) 2005: Manfred Pranger (AUT) 2006: Jean-Pierre Vidal (FRA) 2007 I: Jens Byggmark (SWE) 2007 II: Jens Byggmark (SWE) 2008: Jean-Baptiste Grange (FRA) 2009: Julien Lizeroux (FRA) 2010: Felix Neureuther (GER) 2011: Jean-Baptiste Grange (FRA) 2012: Cristian Deville (ITA) 2013: Marcel Hirscher (AUT) 2014: Felix Neureuther (GER) 2015: Mattias Hargin (SWE) 2016: Henrik Kristoffersen (NOR) 2017: Marcel Hirscher (AUT) 2018: Henrik Kristoffersen (NOR) ~ ERGEBNISSE 2018:

Super-G: 1. Aksel Lund Svindal (NOR) - 2. Kjetil Jansrud (NOR) - 3. Matthias Mayer (AUT) - 4. Hannes Reichelt (AUT) - 5. Adrien Theaux (FRA) - 6. Beat Feuz (SUI) - 7. Peter Fill (ITA) - 8. Andreas Sander (GER) - 9. Blaise Giezendanner (FRA) - 10. Vincent Kriechmayr (AUT)

Abfahrt: 1. Thomas Dreßen (GER) - 2. Beat Feuz (SUI) - 3. Hannes Reichelt (AUT) - 4. Vincent Kriechmayr (AUT) - 5. Marc Gisin (SUI) - 6. Andreas Sander (GER) - 7. Brice Roger (FRA) - 8. Aksel Lund Svindal (NOR) - 9. Peter Fill (ITA) - 10. Kjetil Jansrud (NOR)

Slalom: 1. Henrik Kristoffersen (NOR) - 2. Marcel Hirscher (AUT) - 3. Daniel Yule (SUI) - 4. Victor Muffat-Jeandet (FRA) - 5. Manuel Feller (AUT) - 6. Ramon Zenhäusern (SUI) - 7. Jonathan Nordbotten (NOR) - 8. Clement Noel (FRA) - 9. ex aequo David Ryding (GBR) und Manfred Mölgg (ITA)