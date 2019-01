Berger-Grabner wird nach Rücktritt von Kern neue NÖ ÖVP-Bundesrätin

St. Pölten/Wien (APA) - Doris Berger-Grabner ist vom Landesparteivorstand der Volkspartei Niederösterreich einstimmig zur Bundesrätin nominiert worden. Die 40-jährige Fachhochschul-Professorin aus Krems folgt auf Sandra Kern, die ihr Mandat Anfang Jänner nach einem Geisterfahrer-Unfall im alkoholisierten Zustand zurückgelegt hat. Berger-Grabner wird laut Aussendung in der Landtagssitzung am 31. Jänner offiziell entsandt.

Die 40-jährige ist stellvertretende Ortsparteiobfrau in Krems Mitte und war bereits Kandidatin bei den letzen Gemeinderatswahlen 2012 und 2017 in der Statutarstadt sowie bei der Nationalratswahl 2008. Sie ist seit 2005 als Professorin im Department Business an der Fachhochschule Krems (IMC) tätig und Mutter von zwei Kindern im Volksschulalter.

„Ich habe mir vor allem drei Schwerpunktthemen gesetzt: Bildung, Familie und Sport“, kündigte Berger-Grabner am Sonntag in einer Aussendung an. „Als zweifache Mutter mit einem Vollzeit-Job möchte ich mich auch für qualitative Kinderbetreuung einsetzen - arbeitende Mütter sollen mit gutem Gewissen Familie und Karriere vereinbaren können“, sagte die Kremserin. Sport und Bewegung verbunden mit dem Vereinswesen „fördert Wohlbefinden und soziales Miteinander“, so Berger-Grabner.

„Doris Berger-Grabner ist eine ausgewiesene Expertin, die mit Fachwissen und Sachlichkeit die Interessen Niederösterreichs im Bundesrat vertreten wird“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Die NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern war am 28. Dezember des Vorjahres in alkoholisiertem Zustand mit ihrem Auto bei St. Pölten falsch auf die Kremser Schnellstraße (S33) aufgefahren. Dort war sie seitlich gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt, der Lenker und die Beifahrerin wurden verletzt. Am 2. Jänner hatte sie angekündigt, ihr Bundesratsmandat zurückzulegen, zudem wird sie bei der Arbeiterkammerwahl im Frühjahr nicht kandidieren. „Ich habe einen schweren Fehler gemacht, den ich zutiefst bedauere, für den ich mich aufrichtig entschuldigen möchte“, hatte die Kremserin in einer Aussendung mitgeteilt.

