Taxifahrer in Graz überfallen

Graz (APA) - Ein 55-jähriger Taxifahrer ist am Samstagabend in Graz überfallen worden. Laut Polizei waren der vorerst unbekannte Täter und ein weiterer Mann gegen 21.15 Uhr in das Taxi gestiegen. Nach wenigen Minuten Fahrtzeit war einer der Männer ausgestiegen, der andere ließ sich bis in den Bezirk Gries fahren, wo es dann zu dem Überfall kam.

Wie die Polizei mitteilte, hörte der Taxifahrer bei der Ankunft das Durchladen einer Waffe. Laut seiner Aussage hielt im der Räuber eine Pistole in den Nacken und forderte Geld. Der 55-Jährige übergab dem Mann eine Geldbörse mit mehr als 100 Euro, daraufhin flüchtete der Räuber in Richtung Triesterstraße.

Der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er hat eine schmale Statur und war mit einer braunen Jacke mit Kapuze und einer dunklen Hose bekleidet.