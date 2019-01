Internationale Pressestimmen zum Brexit

London (APA/dpa) - Über die Brexit-Taktik der britischen Premierministerin Theresa May und zum Ausweg aus dem Brexit-Chaos schreiben internationale Tageszeitungen am Sonntag:

„The Observer“ (London):

„Sie ist von Anfang an falsch an den Brexit herangegangen, indem sie eine nicht zu rechtfertigende kompromisslose Interpretation des Referendums von 2016 übernahm und unrealistische ‚rote Linien‘ zog, die von einem grundlegenden Mangel an Verständnis für Europa und das britische Volk zeugen. Sie hat den Rat von EU-Befürwortern in ihrer eigenen Partei missachtet und es vorgezogen, Nationalisten und extrem rechte Brexit-Verfechter bei den Tories zu beschwichtigen.

Nach diesen fatalen Fehlern weigerte sich May nachzugeben und verwechselte dabei Entschlossenheit mit Starrsinn. Sie ignoriert Beweise dafür, dass selbst der weichste Brexit schlecht für dieses Land wäre. Sie missachtet Umfragen, die eine wachsende Mehrheit für den Verbleib in der EU zeigen. Sie hört nicht auf Rufe insbesondere jüngerer Briten nach einer zweiten Volksabstimmung. Und sie weist Appelle wohlmeinender europäischer Spitzenpolitiker, Großbritannien möge die Sache überdenken, ebenso zurück wie deren Warnungen vor einer drohenden Katastrophe.“

„Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“:

„Nach Lage der Dinge gibt es unterdessen keinen anderen Ausweg mehr als die Verschiebung des Brexit-Termins und einen erneuten Gang vors Volk – sei es, indem man ein zweites Referendum zum Brexit anberaumt, sei es, indem die Regierung oder das Parlament Neuwahlen ansetzen oder erzwingen.

Beide Varianten sind mit gravierenden Nachteilen verbunden, doch wären Neuwahlen einem zweiten Referendum vorzuziehen. Denn sie würden die Parlamentarier zwingen, Stellung zum Brexit zu beziehen und klare Aussagen zu den Modalitäten des EU-Austritts zu machen. Selbst wenn es knapp würde: Die Zeit der Spielchen wäre vorbei. Mit dem Umweg über die Urne könnte Westminster seine Würde zurückerlangen. Und die Europapolitik wäre am Ende wieder dort, wo sie nach britischem Selbstverständnis verhandelt werden sollte: im Parlament.“