Dealer verletzte Polizisten in Wien schwer

Wien (APA) - Ein Dealer hat einen Polizisten in Wien-Margareten schwer verletzt. Der Beamte ist seit dem Vorfall am 14. November dienstunfähig, wie Polizeisprecher Daniel Fürst am Sonntag berichtete. Nun wird per Bild aus einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen gefahndet. Hinweise werden an die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität unter 01/31310-82604 erbeten.

Der dunkelhäutige Mann soll versucht haben, im Stationsgebäude Matzleinsdorfer Platz dem Beamten Suchtgift zu verkaufen. Der Festnahme widersetzte sich der Dealer mit heftiger Gegenwehr. Der Gesuchte wurde als 1,70 Meter groß und von normaler Statur beschrieben, er trug eine schwarze Daunenjacke, eine dunkle Hose, braune Schuhe mit weißer Sohle und einen blauen Rucksack.