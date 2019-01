Zuhälter in Wien prügelte seine Frau und nahm ihr Geld ab

Wien (APA) - Ein 35-Jähriger soll seine Frau in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus seit mehreren Jahren misshandelt haben, wenn er mit ihren Einnahmen als Prostituierte nicht zufrieden war. Der Rumäne dürfte ihr den gesamten Verdienst und alle Dokumente abgenommen zu haben. Er wurde am Freitag in der Felberstraße festgenommen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der 35-Jährige soll seiner Frau auch eine Schnittwunde im Gesicht zugefügt und sie bedroht haben. Er wurde u.a. wegen des Verdachts der Zuhälterei und des Menschenhandels in eine Justizanstalt eingeliefert.