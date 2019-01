Komödie „Green Book“ holt sich US-Produzentenpreis

Hollywood (APA/reuters) - Die Komödie „Green Book“ über die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem afroamerikanischen Pianisten und seinem weißen Chauffeur in den USA der 1960er-Jahre hat überraschend den Preis als bester Film der US-Produzenten gewonnen. Bei der renommierten Auszeichnung der Producers Guild Awards (PGA) setzte sich Peter Farellys Werk Samstagabend gegen Favoriten wie „Roma“ oder „A Star is Born“ durch.

Schon bei den Anfang Jänner vergebenen Golden Globes wurde „Green Book“ (hierzulande ab 1. Februar im Kino) als beste Komödie prämiert. Die nunmehrige Auszeichnung im Rahmen der PGA bringt den Film mit Mahershala Ali und Viggo Mortensen in den Hauptrollen auch in eine Favoritenposition für die Oscars, gelten die Trophäen der US-Produzenten doch als zuverlässiges Barometer für die wichtigsten Filmpreise der Welt. Die Oscar-Nominierungen werden am Dienstag bekanntgegeben, die Preisverleihung selbst findet am 24. Februar statt.