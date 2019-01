Zehntausende Polen verabschiedeten erstochenen Bürgermeister Danzigs

Danzig (Gdansk) (APA/dpa) - Mit einer bewegenden Trauerfeier haben Zehntausende Polen den erstochenen Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz verabschiedet. Das parteilose Oberhaupt der nordpolnischen Stadt wurde am Samstag in der Marienkirche beigesetzt. „Du hast Offenheit, Liebe und Empathie gelehrt und hier in der kleinen Heimat Danzig dazu ermutigt, Gutes zu tun“, würdigte die Witwe Magdalena Adamowicz ihren Mann.

Nach der Gewalttat ist in Polen eine politische Diskussion über Hassreden entbrannt. Kritiker meinten, der heftige Streit zwischen Opposition und Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS könne zur Eskalation der Gewalt beigetragen haben.

Etwa 3500 Trauergäste kamen in die Kirche, darunter Vertreter der Politik wie Polens Präsident Andrzej Duda, Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sowie EU-Ratspräsident und früherer polnischer Regierungschef Donald Tusk. Aus Deutschland reiste Ex-Bundespräsident Joachim Gauck an.

PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski blieb der Zeremonie fern. Adamowicz, seit 1998 Bürgermeister von Danzig, war vergangenen Sonntag während einer Spendenveranstaltung niedergestochen worden und am Montag an den Verletzungen gestorben. Der 53-Jährige hinterlässt seine Frau und zwei Töchter.

Während der Trauerzeremonie forderte der Danziger Erzbischof Slawoj Leszek Glodz, die Sprache der Verachtung, Erniedrigung und Abwertung müsse aus der Politik und dem gesellschaftlichen Leben verdrängt werden. Der Dominikaner Ludwik Wisniewski forderte einen Stopp haltloser Anschuldigungen. Hass auf Straßen, in Medien, im Internet, an Schulen, im Parlament und in der Kirche dürfe nicht auf Gleichgültigkeit stoßen.

Adamwicz, der die Aufnahme von Flüchtlingen befürwortete, war von extrem rechten Kreisen angefeindet worden. Kritik an dem Politiker, der liberale Ansichten vertrat, gab es auch in öffentlich-rechtlichen Medien, die der nationalkonservativen Regierung nahe stehen. Das Danziger Attentat könne man kaum anders als im Kontext jener Hasskampagne sehen, sagte der Warschauer Soziologe Jacek Kucharczyk. Seit Antritt der nationalkonservativen PiS-Regierung gebe es eine zunehmende Billigung politischer Gewalt, sagte der Politikexperte des Instituts für Öffentliche Angelegenheiten (ISP).

Dem 27 Jahre alten Angreifer werfen die Behörden Mord vor. Als Motiv wurde Rache vermutet. Berichten zufolge war der wegen Banküberfällen verurteilte Mann psychisch krank. Er soll Adamowiczs ehemaliger Partei Bürgerplattform PO Schuld an seiner Haft gegeben haben.

Rund 45.000 Stadtbewohner verfolgten laut Polizei in der Innenstadt die Zeremonie, die auch in weiteren Städten übertragen wurde. In Polen herrschte Staatstrauer. Adamowiczs Angehörige riefen angesichts der Gewalttat zu einem respektvolleren Miteinander auf. Seine Stellvertreterin Aleksandra Dulkiewicz appellierte, eine Gemeinschaft nach Wunsch des Bürgermeisters zu bilden: „Lasst uns offener, gastfreundlicher und solidarischer sein und Andersdenkenden mit Respekt begegnen.“