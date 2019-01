Seriendiebe horteten Fahrräder und Ersatzteile in Wien

Wien (APA) - Zum Horten ihrer Beute haben zwei Seriendiebe in der Siebenhirtenstraße in Wien-Liesing einen Container angemietet. Polizisten stießen dort auf Fahrräder, Ersatzteile, Reifen, Werkzeuge und auch Kühlschränke. Die beiden Männer waren am Donnerstag in der Schottenfeldgasse in Neubau beim Verladen von drei gesicherten Rädern beobachtet und schließlich festgenommen worden.

Zeugen meldeten das verdächtige Treiben des 55-Jährigen und seines 25-jährigen Komplizen. Ein Schraubenzieher und ein Gabelschlüssel wurden bei ihnen gefunden. Einer der Verdächtigen hatte einen Schlüssel für den Container bei sich, wie die Polizei am Sonntag berichtete.