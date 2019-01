Ski Cross: Traxler in Idre Zweiter, Limbacher auf Rang sechs

Idre (APA) - Daniel Traxler hat am Sonntag in Idre (Schweden) sein bestes Ergebnis im Ski-Cross-Weltcup eingefahren. Der Oberösterreicher, der am Samstag Platz drei erreicht hatte, musste sich nur dem Franzosen Jean Frederic Chapuis geschlagen geben und wurde Zweiter. Mit Adam Kappacher als Neuntem schaffte es ein weiter ÖSV-Vertreter in die Top Ten.

Bei den Damen siegte die Schweizerin Fanny Smith vor drei Kanadierinnen. Die einzige gestartete Österreicherin Andrea Limbacher fuhr an die sechste Stelle.

Weltcup-Ergebnisse Ski Cross Idre vom Sonntag:

Herren: 1. Jean Frederic Chapuis (FRA) - 2. Daniel Traxler (AUT) - 3. Romain Detrax (SUI) - 4. Victor Öhling Norberg (SWE). Weiter: 9. Adam Kappacher - 12. Sandro Siebenhofer - 17. Johannes Rohrweck - 22. Johannes Aujesky - 26. Robert Winkler. disqualifiziert: Christoph Wahrstötter (alle AUT)

Weltcupstand (5/11): 1. Bastien Midol (FRA) 335 Punkte - 2. Alex Fiva (SUI) 243 - 3. Chapuis 214. Weiter: 5. Traxler 172 - 10. Aujesky 130 - 11. Kappacher 110 - 13. Rohrweck 97 - 17. Winkler 82 - 25. Siebenhofer 55 - 30. Wahrstötter 45 - 38. Bernhard Graf (AUT) 18

Damen: 1. Fanny Smith (SUI) - 2. Brittany Phelan (CAN) - 3. Kelsey Serwa (CAN) - 4. Marielle Thompson (CAN). Weiter: 6. Andrea Limbacher (AUT)

Weltcupstand (5/11): 1. Smith 405 - 2. Thompson 320 - 3. Sandra Näslund (SWE) 310. Weiter: 7. Limbacher