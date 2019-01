Ski alpin: Ergebnisse Super-G Cortina - Shiffrin holte 11. Saisonsieg

(APA) - Ergebnisse des Weltcup-Super-G der alpinen Ski-Damen am Sonntag in Cortina d‘Ampezzo:

~ 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:22,48 Min. 2. Tina Weirather (LIE) 1:22,64 +0,16 3. Tamara Tippler (AUT) 1:22,66 +0,18 4. Valerie Grenier (CAN) 1:22,96 +0,48 5. Jasmine Flury (SUI) 1:23,09 +0,61 6. Wendy Holdener (SUI) 1:23,15 +0,67 7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:23,20 +0,72 . Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:23,20 +0,72 9. Viktoria Rebensburg (GER) 1:23,22 +0,74 . Stephanie Venier (AUT) 1:23,22 +0,74 11. Federica Brignone (ITA) 1:23,33 +0,85 12. Cornelia Hütter (AUT) 1:23,39 +0,91 13. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:23,52 +1,04 14. Elena Curtoni (ITA) 1:23,70 +1,22 15. Joana Hählen (SUI) 1:23,71 +1,23 16. Ester Ledecka (CZE) 1:23,74 +1,26 17. Francesca Marsaglia (ITA) 1:23,80 +1,32 18. Mirjam Puchner (AUT) 1:23,92 +1,44 19. Kira Weidle (GER) 1:23,94 +1,46 20. Christina Ager (AUT) 1:23,95 +1,47 21. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:23,96 +1,48 22. Romane Miradoli (FRA) 1:24,01 +1,53 23. Laurenne Ross (USA) 1:24,12 +1,64 24. Ariane Rädler (AUT) 1:24,15 +1,67 25. Laura Gauche (FRA) 1:24,26 +1,78 26. Corinne Suter (SUI) 1:24,28 +1,80 27. Nadia Fanchini (ITA) 1:24,33 +1,85 28. Jennifer Piot (FRA) 1:24,37 +1,89 29. Lisa Hörnblad (SWE) 1:24,45 +1,97 30. Nina Ortlieb (AUT) 1:24,55 +2,07 ~ Ausgeschieden u.a.: Ramona Siebenhofer, Ricarda Haaser, Nadine Fest (alle AUT), Nicol Delago (ITA), Lindsey Vonn (USA), Tessa Worley (FRA), Michelle Gisin (SUI), Lara Gut-Behrami (SUI), Ilka Stuhec (SLO)