Kombination: Weltcup-Ergebnisse „Triple“ Chaux Neuve - Seidl 1.

Chaux-Neuve (APA) - Ergebnisse des „Nordic Triple“ des Weltcups der Nordischen Kombination in Chaux-Neuve (Frankreich) vom Sonntag - Endstand nach drei Bewerben (Finale am Sonntag 2 Sprünge HS 118 und 15-km-Langlauf):

1. Mario Seidl (AUT) 35:44,0 Min. (1. im Springen/25. im Langlauf) - 2. Fabian Rießle (GER) +25,6 Sek. (4./13.) - 3. Franz-Josef Rehrl (AUT) 33,7 (2./24.) - 4. Jörgen Graabak (NOR) 1:01,4 (8./8.) - 5. Jarl Magnus Riiber (NOR) 1:01,7 (5./16.) - 6. Lukas Klapfer (AUT) 1:03,8 (10./6.) - 7. Akito Watabe (JPN) 1:05,4 (6./14.) - 8. Jan Schmid (NOR) 1:07,3 (9./9.) - 9. Espen Björnstad (NOR) 1:20,0 (3./26.) - 10. Vinzenz Geiger (GER) 1:47,7 (12./10.). Weiter: 12. Johannes Rydzek (GER) 2:03,7 (18./7.) - 17. Lukas Greiderer 3:00,2 (22./12.) - 19. Martin Fritz 3:11,1 (20./17.) - 25. Bernhard Gruber (alle AUT) 4:43,9 (23./27.).

Weltcup-Gesamtwertung (13 von 21 Bewerbe): 1. Riiber 858 - 2. Seidl 669 - 3. Rydzek 648 - 4. A. Watabe 599 - 5. Rehrl 588 - 6. Graabak 513 - 7. Rießle 495 - 8. Geiger 476. Weiter: 11. Fritz 294 - 15. Klapfer 194 - 22. Greiderer 146 - 24. Gruber 122 - 28. Wilhelm Denifl 75 - 33. Paul Gerstgraser 52 - 35. Philipp Orter 36

Nationencup: 1. Norwegen 3.135 - 2. Deutschland 3.065 - 3. Österreich 2.561