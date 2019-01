Britischer Minister: Parlament darf Brexit nicht an sich reißen

London (APA/Reuters) - Die britische Regierung geht im Brexit-Streit auf Konfrontationskurs zum Parlament. Es könne nicht sein, dass das Unterhaus den Brexit-Prozess an sich reiße, sagte Handelsminister Liam Fox am Sonntag in der BBC. Die Entscheidung der Bevölkerung für den Austritt aus der EU sollte nicht ausgehebelt werden. Premierministerin Theresa May will am Montag dem Parlament ihren Plan B vorstellen.

Ihr mühsam mit der EU ausgehandeltes Ausstiegsabkommen war am Dienstag von den Abgeordneten abgeschmettert worden. Eine Lösung in dem erbittert geführten Streit ist allerdings noch nicht in Sicht. May wollte sich Regierungskreisen zufolge noch am Sonntag mit ihren Ministern beraten. Es gibt diverse Szenarien - von einem zweiten Referendum bis hin zum Verbleib in der EU.

Besonders gefürchtet ist ein ungeordneter Brexit - also ohne jegliches Abkommen. Der Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union ist für den 29. März vorgesehen. Einige Abgeordnete bemühen sich daher um eine Verlängerung der Austrittsfrist. Dem Brexit-Sprecher der oppositionellen Labour Party, Keir Starmer, zufolge ist das unvermeidbar. Mehrheitsfähige Optionen gebe es nur zwei: eine wirtschaftlich engere Anbindung an die EU oder eine zweite Volksabstimmung.