Langlauf: Hauke holte als 23. in Otepää Weltcuppunkte

Otepää (APA) - Der Steirer Max Hauke hat am Sonntag im ersten Distanzrennen nach seiner Rückkehr in den Langlauf-Weltcup Punkte geholt. Der 26-Jährige lief in Otepää über 15 km in der klassischen Technik auf Platz 23. Den Sieg in Estland holte sich in Abwesenheit von Tour-de-Ski-Gewinner Johannes Hösflot Kläbo (NOR) der Finne Iivo Niskanen.

Hauke verbesserte sich mit einem starken Finish vom 33. Zwischenrang nach fünf Kilometern noch in die Punkteränge. „Das war ein sehr gutes Rennen heute“, sagte Hauke, der zuletzt eine krankheitsbedingte Pause hatte einlegen müssen. Bezüglich seiner Form im Hinblick auf die im Februar folgende Heim-WM in Seefeld äußerte er sich zuversichtlich: „Ich glaube, dass das jetzt gut passt.“

Luis Stadlober, Anfang Jänner ebenfalls von einer Erkrankung zurückgeworfen, belegte als zweitbester Österreicher Rang 42. Seine Schwester Teresa Stadlober ließ die Rennen in Estland zugunsten einer gezielten WM-Vorbereitung aus. Die Norwegerin Therese Johaug landete über 10 km klassisch ihren siebenten Saisonsieg.