Protest Zehntausender Griechen gegen Lösung im Mazedonien-Namenszwist

Athen (APA/AFP/dpa) - Zehntausende Griechen haben am Sonntag in Athen gegen den erzielten Kompromiss im Streit um den künftigen offiziellen Staatsnamen des Nachbarlandes Mazedonien protestiert. Sie strömten auf dem Syntagma-Platz vor dem Parlament zu einer ultranationalistischen Massenkundgebung zusammen.

Demonstranten trafen mit Hunderten Bussen aus allen Teilen des Landes ein, vor allem aus den Grenzgebieten in Nordgriechenland. Die Abgeordneten stimmen in den kommenden Tagen über die Vereinbarung ab, derzufolge der nördliche Nachbar künftig Nord-Mazedonien heißen soll.

Der Platz war in ein Meer blauweißer griechischer Fahnen getaucht. Auf einem großen Transparent wurde ein Volksentscheid über den neuen Landesnamen gefordert. Zu den Hauptveranstaltern der Protestdemonstration gehörte das „Kampfkomitee für Mazedoniens Griechentum“. Mobilisiert hatte auch die Neonazi-Partei Goldene Morgenröte (Chryssi Avghi).

Die Polizei war mit 2.000 Beamten, Drohnen und Hubschraubern im Einsatz. Polizisten setzten Tränengas und Schlagstöcke gegen etwa 30 vermummte Demonstranten ein, die in der Nähe des Denkmals für den unbekannten Soldaten mit Gegenständen warfen, versuchten, die Absperrung zum Parlament zu durchbrechen, und Beamte mit Eisenstangen attackierten. Reportern an Ort und Stelle zufolge handelte es sich dabei um Autonome. Tausende friedliche Demonstranten - darunter viele Familien - flohen in Panik. „Man kann hier nicht mehr atmen; überall breitet sich Tränengas aus“, sagten fliehende Menschen im Fernsehen. Teilnehmer der Kundgebung waren auch griechisch-orthodoxe Kirchengruppen und Popen.

Die Oppositionsparteien, die den vom linken Regierungschef Alexis Tsipras ausgehandelten Namenskompromiss ablehnen, hatten nicht offiziell zu der rechten Kundgebung aufgerufen. Sie stellten es vielmehr ihren Anhängern anheim, sich daran zu beteiligen. Einige Abgeordnete der konservativen Nea Dimokratia waren an Ort und Stelle, unter ihnen der ehemalige Ministerpräsident Antonis Samaras. Er sprach von einer „Demonstration für die Demokratie, für Griechenland, für unser Recht“.

Der Namensstreit belastet die Beziehungen zwischen Griechenland und seinem nördlichen Nachbarn schon seit fast drei Jahrzehnten. Der Konflikt reicht ins Jahr 1991 zurück, als die damalige jugoslawische Teilrepublik Mazedonien ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärte und für sich den Namen Republik Mazedonien wählte. Aus Sicht Griechenlands ist der Name Mazedonien jedoch Teil des griechischen Nationalerbes und suggeriert einen Anspruch auf die nordgriechische Provinz gleichen Namens sowie auf das Kulturerbe Alexanders des Großen.

Athen blockierte mit seiner Haltung die Beitrittsgespräche Skopjes mit der Europäischen Union und der NATO-Militärallianz. Wegen des schwelenden Konflikts wird Mazedonien bei der UNO bis jetzt mit dem sperrigen Namen Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) geführt.

Im vergangenen Juni einigten sich beide Länder dann auf den Namen Nord-Mazedonien. Das Parlament in Skopje stimmte dem am 11. Jänner zu. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras, der am vergangenen Mittwoch die Vertrauensfrage im Parlament knapp gewann, ist zuversichtlich, dass sich auch in der Mazedonien-Frage eine Mehrheit von mindestens 151 der 300 Abgeordneten finden wird.