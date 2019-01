Bob: Friedrich holte Igls-Double - Treichl im Vierer Achter

Igls (APA) - Markus Treichl hat am Sonntag zum Abschluss des Heim-Weltcups in Innsbruck-Igls im Viererbob sein bestes Karriereergebnis eingestellt. Der Tiroler belegte Rang acht. Zuletzt war ihm das bereits Anfang Jänner in Altenberg gelungen. Der deutsche Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich triumphierte nach dem Zweier in Igls auch im Vierer.

Treichl verbesserte sich mit seinen Anschiebern Markus Glück, Sebastian Mitterer und Kristian Huber mit einer starken Fahrt im zweiten Durchgang noch um eine Position. „Das ist das beste Ergebnis für uns in Igls, das freut mich“, sagte der Lokalmatador, in Abwesenheit des verletzten Benjamin Maier der einzige ÖBSV-Starter im großen Schlitten.

Friedrich, der schon am Vortag im Zweier dominiert hatte, markierte bereits im ersten Durchgang Bahnrekord. Am Ende setzte sich der Ausnahmekönner 0,19 Sekunden vor dem Letten Oskars Kibermanis durch. Dritter wurde der deutsche Europameister Johannes Lochner. Für Friedrich war es im zehnten Saisonrennen im Zweier und Vierer der achte Sieg. Der 28-Jährige führt beide Weltcupwertungen an.

Ergebnisse des Bob-Weltcups in Innsbruck-Igls vom Sonntag:

Viererbob: 1. Deutschland 1 (Francesco Friedrich, Martin Grothkopp, Alexander Schüller, Thorsten Margis) 1:41,17 Min. - 2. Lettland 1 (Oskars Kibermanis, Matiss Miknis, Arvis Vilkaste, Janis Strenga) +0,19 Sek. - 3. Deutschland 2 (Johannes Lochner, Florian Bauer, Marc Rademacher, Christian Rasp) +0,44. Weiter: 9. Österreich 2 (Markus Treichl, Markus Glück, Sebastian Mitterer, Kristian Huber) +0,98

Weltcup-Gesamtwertung (nach 5 von 8 Bewerben): 1. Friedrich 1.085 - 2. Lochner 1.027 - 3. Kibermanis 1.014. Weiter: 9. Treichl 752 - 11. Benjamin Maier (AUT) 572