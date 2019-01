OÖ. Pfarrerinitiative mit Strukturreform grundsätzlich zufrieden

Linz (APA) - Die Pfarrerinitiative in Oberösterreich zeigt sich mit der von der Diözese Linz am Freitag in Puchberg bei Wels präsentierten tief greifenden territorialen Strukturreform grundsätzlich zufrieden. „Dass Priester von Leitungsaufgaben entbunden werden, ist das, was wir wollen“, sagte der Kremsmünsterer Geistliche Pater Arno Jungreithmair am Sonntag im APA-Gespräch.

Er selbst freue sich, dass er freigespielt werde „für die wirkliche Seelsorge“. Den Entwurf bezeichnete er als „Reform und nicht Notprogramm“. „Ich habe keine Angst, dass mir wer was wegnimmt, sondern bin froh, wenn ich keine Leitungsaufgaben mehr habe“, sagte der Sprecher der Pfarrerinitiative in Oberösterreich. Dass man seitens der Diözese fix mit Ehrenamtlichen rechnet, die sich diese Führung aufteilen, stimme ihn skeptisch bezüglich der Tragfähigkeit des Modells: „Wie kann man 400 Seelsorgeteams schaffen?“ Zudem dauere es sicher fünf bis zehn Jahre, bis diese alle installiert seien. Bis dahin gebe es wieder weniger hauptamtliche Priester. „Wer übernimmt dann an ihrer Stelle?“, fragte sich der Geistliche. Bei der Modell-Präsentation hätte man seine Bedenken seitens der Diözese mit „Wir schaffen das schon“ gekontert.

Die Konsequenz daraus müsse für Jungreithmair letztlich sein, dass die eingerichteten Seelsorgeteams alle Sakramente spenden sollten. Eine altbekannte Forderung der Pfarrervereinigung nach dem „Lobinger Modell“, das „Teampriester“ vorsieht und eine Koexistenz von Zölibatären und dieser Volkspriestern vorsieht.

Optimistisch für ein Gelingen der Struktur-Reform zeigte sich auch Jungreithmairs Vorstands-Kollege in der Pfarrerinitiative, der ehemalige Linzer Künstlerseelsorger Peter Paul Kaspar. Als 76-Jähriger ging er im Vorjahr erst als Seelsorger in Pension und sei daher nicht mehr so eingebunden in das Geschehen in der Diözese. „Aber ich habe den Eindruck, dass kompetente Leute vom Bischof abwärts auf einem guten Weg sind.“ Bischof Manfred Scheuer bezeichnete er als „relativ mutig“. „Die Diözese Linz ist besonders reformwillig“, meinte Kaspar.

Vor dem Hintergrund des Priestermangels hat sich die Diözese Linz eine territoriale Struktur-Erneuerung verordnet. Statt 39 Dekananten soll es zukünftig 35 Pfarren geben, die jeweils von einem Pfarrer als Chef und zwei Vorständen für pastorale und wirtschaftliche Angelegenheiten gemanagt werden. Zu jeder dieser 35 Pfarren würden sieben bis 21 Pfarrgemeinden - analog zu den bisherigen Pfarren - gehören. Diese bleiben eigenständig und werden von einem Seelsorgeteam geleitet, das abhängig von der Größe, von Ehren- und Hauptamtlichen geleitet wird.