Jüdische Gemeinde in Belgrad rügt Bericht über Nazi-Kollaborateur

Belgrad (APA/dpa) - Die Jüdische Gemeinde in Belgrad ist empört über einen Bericht einer Wochenzeitung, in der die Verbrechen des serbischen Faschisten Dimitrije Ljotic geleugnet werden. Das Blatt solle die nächsten Generationen nicht mit „revisionistischem Geschreibe“ über einen erwiesenen Nazi-Kollaborateur vergiften, heißt es in einem Brief der Gemeinde an den Chefredakteur der Zeitung „Politikin Zabavnik“.

Das Protestschreiben wurde am Sonntag von der Jüdischen Gemeinde in Belgrad veröffentlicht. Die Zeitschrift erscheint im staatsnahen Politika-Verlag, der auch die einst renommierte regierungsloyale Tageszeitung „Politika“ herausgibt. In der Ausgabe, die am letzten Freitag ausgeliefert wurde, hieß es in dem Beitrag über Ljotic, dass dieser lediglich „um die Ordnung in Serbien besorgt“ gewesen sei. Seine Milizen seien „von hoher Moralität“ gewesen, und er selbst hätte die Verfolgung der Juden „verurteilt“.

Die Aussagen stehen im Widerspruch zu den Erkenntnissen der historischen Forschung. Ljotic war bereits in den frühen 1930er-Jahren ein Anhänger Hitlers und Mussolinis. Nach dem Vorbild der italienischen Faschisten schuf er in Serbien die ZBOR-Bewegung. Nach der Besetzung des Landes durch die deutsche Wehrmacht im Jahr 1941 waren Ljotic, die Milizionäre seines Serbischen Freiwilligenkorps und die ZBOR-Mitglieder die aktivsten Kollaborateure der nationalsozialistischen Besatzer.

Die Wehrmacht und die deutsche Sicherheitspolizei ermordeten 1941 und 1942 16.000 serbische Juden. ZBOR-Aktivisten und Ljotic-Milizionäre leisteten den Deutschen bereitwillig Hilfsdienste. Die ZBOR-Bewegung hatte außerdem über Jahre hindurch einen aggressiven Antisemitismus propagiert, der den Genozid an den Juden rechtfertigen sollte.