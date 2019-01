Handball:ÖHB-Männer belegten bei WM 2 - Meinungen

Kopenhagen (APA) - Meinungen zu Österreich - Bahrain (29:27):

Patrekur Johannesson (ÖHB-Teamchef): „Danke an Bahrain für dieses Spiel. Mein Kollege und Freund Aron Kristjansson hat einen großartigen Job in dieser kurzen Zeit gemacht und sein Team gut eingestellt. Es war ein schwieriges Spiel. Das haben wir erwartet. 17 Treffer in der ersten Halbzeit waren in Ordnung. In der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, wie wichtig eine gute Torhüterleistung ist. Ich freue mich über den Sieg, aber es wartet viel Arbeit auf uns. Die WM ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgenommen haben.“

Sebastian Frimmel (ÖHB-Torschütze): „Es war ein großer Kampf von Bahrain, sie haben alles gegeben. Gratulation an sie zu dieser Leistung. Durch die starke Leistung von Thomas Bauer kamen wir immer wieder zu guten Möglichkeiten und vor allem zu einigen Gegenstoßtreffern. Wir sind natürlich glücklich, haben jetzt aber viel Arbeit vor uns, damit es in einem Jahr bei der Heim-EM besser läuft.“