Brexit - Zeitung: May will Nordirland-Friedensabkommen ändern

London (APA/Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May will einem Zeitungsbericht zufolge das Nordirland-Friedensabkommen ändern, um eine Verhandlungslösung im Tauziehen um den Brexit zu erreichen. Das Karfreitagsabkommen soll um Garantien bezüglich des Weiterbestands einer offenen Grenze zwischen der britischen Provinz und Irland erweitert werden, berichtet die Zeitung „Daily Telegraph“ am Sonntagabend.

Mit dem Karfreitagsabkommen wurde im Jahr 1998 der jahrzehntelange blutige Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland beendet. Nach dem Plan Mays sollen sich Irland und Großbritannien nun auf eine Reihe von Grundsätzen verständigen, die aufzeigen, wie die beiden Staaten eine offene Grenze nach dem Brexit sicherstellen wollen. Ein entsprechender Text soll dem bestehenden Abkommen beigefügt werden, berichtete die Zeitung.

Die Änderungen sollen offenbar die umstrittene Auffanglösung („Backstop“) für Nordirland obsolet machen, die maßgeblich zum Scheitern des Brexit-Deals zwischen London und der EU im Londoner Unterhaus am vergangenen Dienstag beigetragen hatte. Der Backstop sieht vor, dass Nordirland notfalls unbegrenzt wirtschaftlich an die EU angebunden bleiben soll, damit weiterhin keine Grenzkontrollen zum EU-Mitglied Irland erforderlich sind. Erforderlich ist die Auffanglösung, weil Großbritannien nach dem Brexit eine eigene Handels- und Wirtschaftspolitik betreiben will.