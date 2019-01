Massiver Stromausfall in Panama drei Tage vor Papst-Besuch

Panama-Stadt (APA/AFP/dpa) - Drei Tage vor dem Besuch von Papst Franziskus anlässlich des Weltjugendtages hat ein massiver Stromausfall Panama-Stadt und mehrere Regionen des mittelamerikanischen Landes getroffen. Gegen Sonntagmittag (Ortszeit) fiel der Strom in der Hauptstadt aus, Geschäfte waren plötzlich dunkel, Ampeln ohne Lichtzeichen.

Der staatliche Stromanbieter Etesa teilte beim Kurzbotschaftendienst Twitter mit, Techniker arbeiteten unter Hochdruck daran, die Versorgung wieder herzustellen. Die Gründe für den Stromausfall waren zunächst unklar. Die Versorgung sollte nach Zusage des Anbieters schrittweise wieder gesichert werden. Präsident Juan Carlos Varela rief die Bevölkerung zur Ruhe auf. Alle Sicherheits- und Notmaßnahmen seien „unverzüglich aktiviert“ worden.

Der internationale Flughafen Tocumen in Panama-Stadt und der Panama-Kanal konnten mit Notstrom den Betrieb aufrecht erhalten. Allerdings war in mehreren Landesteilen, darunter in der Hauptstadt, die Wasserversorgung beeinträchtigt.

Papst Franziskus wird am Mittwoch in Panama erwartet. Mindestens 150.000 katholische Jugendliche aus mehr als 150 Ländern werden dann dort am Weltjugendtag teilnehmen. Für das kleine Land in Zentralamerika, das nur rund vier Millionen Einwohner hat, bedeutet die Großveranstaltung einen gewaltigen Organisationsaufwand.