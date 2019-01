Pressestimmen zur Wahl von Söder zum neuen CSU-Chef

München/Berlin (APA/dpa/AFP) - Deutsche Zeitungen kommentieren in ihren Montagsausgaben die Wahl des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zum neuen CSU-Chef. Im Folgenden Zitate daraus.

„Mittelbayerische Zeitung“:

„Auch in der CSU ist man gespannt - und zwar, wie lange Söders Versprechen gilt, keine One-Man-Show abzuliefern, sondern Teamgeist zu leben. Zuletzt hatte Machtmensch Söder vieles an sich gerissen - ob das zu großen Teilen der Landtagswahl und dem Machtkampf in der CSU geschuldet war, wird sich zeigen. Skepsis ist angebracht. Es wird jedenfalls dauern, bis man Söder das neue ‚Profil mit Stil‘ glaubt und nicht nur für Kalkül hält. Teamgeist wäre jedenfalls von Nutzen für die CSU.“

„Süddeutsche Zeitung“:

„Den Beweis dafür, dass er Stimmungen nicht mehr dauernd hinterherläuft, muss Söder erst noch antreten. Er übernimmt eine Partei, die in den vergangenen Jahren intellektuell und politisch verödet ist. Gerade liberale Vertreter der Kirchen und Umweltpolitiker haben der CSU den Rücken gekehrt. Deren Führungspersonal stürzte sich stattdessen mit schier manischer Besessenheit in die Flüchtlingsdebatte und fantasierte vom konservativen Aufbruch. Der CSU als Volkspartei hat das geschadet. Das scheint Söder inzwischen verstanden zu haben.“

„Seine Rede vor dem Parteitag wirkte deshalb wie aus dem Satzbaukasten, bundespolitische und internationale Themen kamen darin so gut wie überhaupt nicht vor. Damit nährte Söder Zweifel, ob ein ausgewiesener Landespolitiker und politischer Opportunist der richtige Mann ist, um der CSU eine Richtung zu geben und ihren Einfluss zu sichern. Diesen Part wird wohl bald (der EU-Parlamentarier und EVP-Spitzenkandidat Manfred) Weber übernehmen, der sich in München als Mastermind der CSU präsentierte.“

„Münchner Merkur“:

„Die CSU, sagte Markus Söder auf dem Parteitag, brauche einen neuen ‚Sound‘. Die Partei soll ihr ‚Mia san Mia‘ neu erfinden, ‚lässig, nicht spießig‘ sein. Was er damit meint, hat der neue Parteichef zuletzt in Reden und Interviews verdeutlicht: Er will die CSU jünger, weiblicher, sympathischer, proeuropäischer, in Asylfragen schweigsamer und insgesamt ein wenig grüner machen. Um es auf eine kurze Formel zu bringen: Söder will nicht mehr der AfD die Wähler abjagen, sondern den Grünen. Dass die Partei ihren neuen Chef dennoch nur mit mäßigen 87% wählte, liegt auch daran, dass viele aus dem Wahlkampf noch einen ganz anderen Söder-Sound im Ohr haben und jetzt rätseln, welches nun die wahre Melodie ist. In der Politik ist Glaubwürdigkeit das größte Kapital, und davon hat der neue Chef zuletzt eine Menge verbraucht.“

„Stuttgarter Zeitung“:

„Den größten Schwung trägt derzeit Manfred Weber in die Partei. Die Aussicht, er könnte - als Bayer! Als Mann einer kleinen Regionalpartei! - Chef der EU-Kommission werden, hat die CSU beinahe in Euphorie und in allzu lange nicht gesehene Europabegeisterung versetzt. Als sei das ihr Werk. Dabei hat Weber seine Karriere aus eigener Kraft geschafft, ohne verlässliche Unterstützung aus München. Jetzt ist er weit oben, dort in der Fremde. Jetzt gilt er geradezu als Heilsbringer. ‚Dahoam‘ scheint ohne ihn ja vorerst nicht mehr viel zu holen.“

„Westfälische Nachrichten“:

„Ob Söder für das neue Amt geeignet ist, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Die CSU leidet noch immer unter dem seit 60 Jahren schlechtesten Landtagswahlergebnis, das sie in Bayern den Ruf der unbesiegbaren weiß-blauen Volkspartei gekostet hat. Vom neuen Chef wird erwartet, dass er den Christsozialen wieder zu alter Kraft und Ausstrahlung verhilft. Das ‚Mia san mia‘ klingt aktuell beinahe ängstlich. Zugute kommt Söder die fast parallel vollzogene Stabübergabe in der CDU. In der Rückkehr zum früheren Schulterschluss liegen große Chancen, auf sachpolitischer Ebene wieder Marken zu setzen und enttäuschte Wähler zurückzugewinnen.“