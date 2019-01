Golf: Erster Turniersieg für US-Profi Long in La Quinta

La Quinta (Kalifornien) (APA/dpa) - Der amerikanische Golfprofi Adam Long hat das Turnier im kalifornischen La Quinta gewonnen und seinen ersten Titel auf der PGA-Tour gefeiert. Mit einem Birdie am letzten Loch sicherte sich Long nach einer spannenden Schlussphase am Sonntag (Ortszeit) noch knapp den Sieg.

Der 31-Jährige beendete das Turnier nach einer 65er-Runde mit insgesamt 262 Schlägen und fing den an den vorherigen drei Tagen führenden Amerikaner Phil Mickelson noch ab. Mickelson, der am ersten Tag eine 60er-Runde gespielt hatte, teilte sich mit 263 Schlägen den zweiten Platz mit dem Kanadier Adam Hadwin, der am Sonntag zwischenzeitlich mit drei Schlägen vorn gelegen hatte. Der austro-amerikanische Golfprofi Sepp Straka hatte bei dem Turnier zum vierten Mal in Folge den Cut verpasst.