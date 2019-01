„Da nich für!“: Rapper Dendemann hat genug von „Kneipengesprächen“

Wien (APA) - Schnell dreht sich das Musikbusiness: Kaum oben angekommen, kann einen der Strudel des nächsten Hypes wieder nach unten reißen. Bei Dendemann scheint hingegen die Zeit stillzustehen. Mit Eins Zwo gehörte er vor 20 Jahren zur Speerspitze des Deutsch-Raps, solo folgten zwei stilistisch sehr unterschiedliche Platte. Nun ist „Da nich für!“ fertig - und Dendemann sagt: „Es verändert die Sachlage.“

Auf Album Nummer 3 haben Fans des Sprachkünstlers fast neun lange Jahre warten müssen. In der Zwischenzeit war er aber nicht untätig, fungierte etwa als Stammmusiker bei Jan Böhmermanns „Neo Magazin Royale“. Und nun erscheinen am Freitag zwölf neue Songs. „Ich hatte das Gefühl unterschätzt“, rekapituliert Dendemann, der eigentlich Daniel Ebel heißt, im APA-Interview. Die fertige Platte sei „sehr positiv“ für ihn. „Alleine das war es schon fast wert. Das ist viel besser, als diese ausweichenden Kneipengespräche, die ich sonst führe.“

Sagt er und lacht herzhaft. Klar, die Frage nach dem „nächsten Ding“, er hat sie seit dem Vorgänger „Vom Vintage verweht“ (2010) unzählige Male gehört und auf ebenso viele Arten beantwortet. Oder eben nicht. Es brauchte wohl einfach Zeit, um die Schlagrichtung zu finden. „Das ist bei mir auch ein bisschen die Krux, dieses ‚Was Neues machen‘“, überlegt der Rapper, der als einer der besten seiner Zunft gilt. „Eigentlich sollte man ja wissen, wer man ist, vielleicht auch ein Rezept haben, das für einen funktioniert.“ Aber Dienst nach Vorschrift hat es bei ihm sowieso noch nie gegeben.

Dafür waren seine bisherigen Ausflüge einfach zu unterschiedlich, wenngleich die Qualität seiner Reime stets von erster Güte war. Aber er sieht Rapmusik ja auch als etwas an, „in dem man eigentlich schon sehr viel Kunst praktizieren kann. Es ist nicht so wichtig, ob jedes Werk gleich gut ist. Es ist eigentlich eine super Freiheit.“ Inhalt, Stil, Flow - Rap ist eben nicht gleich Rap, aber vieles hat in den Augen von Dendemann seine Berechtigung. Er muss nur nicht alles gut finden. Rap als Therapie habe er zwar „immer bewundert, weil ich nie ein Ventil brauchte. Aber die schlimme Variante davon war dieser Tagebuch-Rap. Also Leute, die alles aufschreiben, was sie denken. Gruselig.“

Was Dendemann auf „Da nich für!“ stattdessen an den Tag legt, ist eine bewundernswerte Bandbreite. Zeitgemäße Sounds (ein Großteil der Songs wurde von The Krauts produziert) trifft auf 90er-Flair, klug gewählte Samples - von MIA. über Rio Reiser bis Hildegard Knef - zurren deutschen Pop als Bezugsrahmen fest und über all dem thront Dendemanns gewohnt intensives Timbre. „Alt und neu in einem Stück“ habe die Zielvorgabe für das Team gelautet. „An dem roten Faden haben wir uns zu Ende gehangelt. Retro ist ja eine Falle, das ist immer eine gefühlt schwächere Variante. So wie das Eighties-Revival: Keiner hat sich getraut, so rumzulaufen wie die Leute früher es wirklich getan haben.“

Also kein Ausruhen auf bisherigen Lorbeeren. Lieber holte Dendemann mit Teutilla (Sänger Arnim von den Beatsteaks), Casper, Trettmann oder den Beginnern namhafte Kollegen ins Studio, öffnete sich für neue Einflüsse und blieb sich gleichzeitig treu. Ohnehin gehe im Hip-Hop derzeit unglaublich viel. „Eine Technik wie Autotune hat beispielsweise uralte Scheuklappen und Dogmen des Genres für immer aufgebrochen“, erklärt der Rapper. „Wenn es an einer Stelle gut wäre zu singen, dann tu es! Es ist musikalischer geworden, auch wenn man weniger können muss. Aber eine Idee brauchst du immer.“

Rap steht mittlerweile an der Spitze der Charts, tönt aus den „Autos in Deutschland, mit Scheibe runter und stolzem Ellbogen!“, freut sich der Musiker und sieht sein „Utopia“ gekommen. „Das, was jetzt ist, ist das, was wir immer gemeint haben: eine Selbstverständlichkeit.“ Rap muss nicht mehr erklärt, nicht mehr kontextualisiert und verteidigt werden - er ist einfach da. Was aber nicht bedeutet, dass Dendemann mit einigen Ausprägungen „seines“ Genres nicht auch Probleme hätte. Immerhin gebe es immer wieder Rapper, die mit fragwürdigen Zeilen auf sich aufmerksam machen. „Da geht es um Werte, die einfach in dieser Welt nichts mehr zu suchen haben, und wo sie sich auch mehr Mühe geben könnten, bessere Typen zu sein.“

Gleichzeitig betont Dendemann: „Aber schau dir doch an, wo die herkommen: Ich bin ein Einzelkind aus einem Reihenhaus im Sauerland. Meine direkten Konkurrenzrapper sind teils Heimkinder! Natürlich prahlen die damit, was sie haben.“ Das gute alte Märchen vom kleinen Künstler, der sich in eine bessere Welt reimt - es sei mehrfach auch in Deutschland zu beobachten gewesen. „Der Traum ist schon längst gelebt. Aber ich würde trotzdem immer wieder sagen, wenn mir was nicht passt“, unterstreicht Dendemann.

Und natürlich hört man ihm dann auch zu, ist Dendemann in der Szene doch immer noch ein Name mit Gewicht. Gut also, dass er auf „Da nich für!“ immer wieder auch politisch wird, ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Klare Worte und Aussagen, die zum Nachdenken anregen - dorthin hat ihn nicht zuletzt das „Neo Magazin Royal“ geführt. „Es hat mir künstlerisch und handwerklich mehr gebracht, als ich zugeben darf. Ich hatte eine Rückendeckung, die mich tonal total befreit hat. Es ist ein Knoten geplatzt.“ Wie das live klingt, zeigt er von 20. bis 22. Februar in Salzburg, Wien und Linz.

(Das Gespräch führte Christoph Griessner/APA)

(S E R V I C E - www.dendemann.de)