Steuerreform: Staatssekretär Fuchs bewirbt Pläne auf „Fairnesstour“

Wien (APA) - Finanz-Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) geht ab Dienstag auf eine „Fairnesstour“ durch Österreich, um die von der türkis-blauen Regierung geplante Steuerreform zu bewerben. Fuchs will das Vorhaben den Bürgern bei Betriebsbesuchen und Info-Veranstaltungen in allen Bundesländern näherbringen, wie sein Büro gegenüber der APA bekannt gab.

Die ersten Stationen der Fairnesstour sind Vorarlberg am 22. Jänner und Tirol am 23. Jänner. Unterstützung erhält der Staatssekretär von den Landesparteichefs der FPÖ: In Vorarlberg wird ihn Landesparteiobmann Christof Bitschi begleiten, in Tirol der dortige FPÖ-Chef Markus Abwerzger.

„Mit der Netto-Offensive der neuen Bundesregierung setzen wir eine umfassende Steuer- und Abgabensenkung um, die über viele Jahre wirken wird“, sagte Fuchs in einem Statement zur APA. Er verwies u.a. auf die geplante Senkung der Sozialversicherungsbeiträge um 700 Mio. Euro, die ab dem kommenden Jahr insbesondere die kleinen Einkommensbezieher entlasten soll.

