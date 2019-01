Brexit - Blair: „No Deal wird nicht eintreten“

Berlin/London (APA) - Der frühere britische Premierminister Tony Blair geht nicht von einem ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Die Wahrscheinlichkeit für einen No Deal sei „vielleicht zehn Prozent“, sagte Blair der Tageszeitung „Die Welt“ (Montagsausgabe). „Ich sage den Leuten unaufhörlich, dass der No Deal nicht eintreten wird. Im Parlament gibt es eine überwältigende Mehrheit dagegen.“

Sollte ihn die konservative Regierung trotzdem provozieren, werde es zahlreiche Rücktritte im Kabinett geben, sagte Blair. Stattdessen sollte man sich auf eine Verlängerung der Artikel-50-Phase vorbereiten, weil man in jedem Fall mehr Zeit brauche, sagte er mit Blick auf ein mögliches zweites Referendum oder eine Regelung der Beziehungen nach dem Vorbild Norwegens bzw. des Freihandelsabkommens mit Kanada.

Blair räumte ein, dass es derzeit „noch nicht genug parlamentarische Unterstützung“ für ein zweites Referendum gebe. „Aber das Parlament ist blockiert, es gibt keinen Konsens, und wir sollten No Deal gar nicht erst in Betracht ziehen. Dann bleibt ein zweites Votum als einzige Lösung“, fordert er eine Abstimmung zwischen einem Hard Brexit und einem Verbleib in der EU.

Zugleich versicherte er, dass er sich einem möglichen neuerlichen Austrittsvotum fügen werde. Sollte Großbritannien in einem zweiten Referendum wieder für den Austritt stimmen, „dann ist es das, auch für mich. Dann müssen wir uns alle dahinterstellen“.

Der Ex-Premier lobte auch den jüngsten Appell deutscher Spitzenpolitiker an die Briten, es sich anders zu überlegen. Zuletzt habe nämlich „der Eindruck zugenommen, die EU wolle Großbritannien ohnehin nicht mehr als Mitglied haben“.

Mays Brexit-Deal sieht Blair indes als tot an. Selbst wenn die EU vom umstrittenen „Backstop“ für Nordirland absehen würde, „was ich nicht glaube, selbst dann würde das den Deal nicht retten“. Das Unterhaus habe den Deal nämlich nicht nur wegen der Irland-Frage abgelehnt, sondern auch deswegen, weil er in der Frage der künftigen Beziehungen Großbritanniens mit der EU so vage sei, argumentierte der frühere Labour-Chef.