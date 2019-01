„Götterdämmerung“: Ein fertiger „Ring“ mit einem besonderen Schatz

Wien (APA) - Es ist vollbracht, der wertvolle Zierrat ist geschmiedet: An der Wiener Staatsoper ist am Sonntag der heurige Wagner-“Ring“ mit der „Götterdämmerung“ zu Ende gegangen. Und nach vier Teilen und 15 Stunden Musik lässt sich sagen: Der größte Schatz, der bei diesem „Ring“-Durchlauf gehoben wurde, war Axel Kober als Dirigent der Tetralogie.

Die Zusammenarbeit des Generalmusikdirektors der Deutschen Oper am Rhein mit dem Wiener Staatsopernorchester erschuf einen der musikalisch herausragendsten „Ringe“ am Haus der vergangenen Jahre. Bis dato war der 48-Jährige am Ring lediglich am Pult von „Hänsel und Gretel“ zu erleben gewesen. Und nun präsentierte Kober einen mächtigen, blechlastigen Ring, der das Haus streckenweise erzittern ließ, die Streicher nicht zu sehr in den Vordergrund stellte und doch die leisen Tönen an der richtigen Stelle nicht scheute.

Dass Siegfried bei seinem Trauermarsch nicht wiederaufersteht, verwundert bei dieser Interpretation. Kobers „Ring“ hat Eier. Und zugleich ist seine Interpretation ein farbenprächtiges Tongemälde, das nicht nur auf die Eingeweide der Zuhörer, sondern ebenso auf die kleinsten Gehörknöchelchen zielt. Und noch dazu eine reife Arbeit, deren Erschaffer meist auf die Sänger eingeht.

Allzu viel Rücksicht auf mangelnde Klasse musste Kober dabei allerdings meist nicht nehmen, präsentierte sich doch die „Ring“-Besetzung stimmlich in vielen Partien auf Weltniveau. Tomascz Konieczny zeigte sich bei seinem ersten Einsatz als „Österreichischer Kammersänger“ - ein Titel, der dem 47-jährigen Polen nach drei herausragenden Abenden als Wotan im Anschluss an den „Siegfried“ auf offener Bühne verliehen wurde - als paradigmatisch verklemmten Gunther. Irene Theorin hatte sich bei ihrem dritten Auftritt sichtlich eingefunden in das Geschehen und überzeugte als Brünnhilde in weiblicher Selbstermächtigung nun spielerisch ungleich mehr als in den vorangegangenen Teilen. Falk Struckmann war ein melancholisch-griesgrämiger Hagen wie aus dem Lehrbuch, und Stephen Gould gab einen zumindest stimmlich agilen Siegfried. Und schließlich durfte die legendäre Waltraud Meier als Waltraute noch einen kleinen Part zu diesem „Ring“ beisteuern.

Dabei zeigte sich wieder, wie sehr Regisseur Sven-Eric Bechtolf seine „Ring“-Arbeit dramaturgisch angelegt hat. Die Tetralogie steigert sich von einem beschämend simplen, statischen und mit wenigen Bildern auf Sparniveau dahindümpelnden „Rheingold“ über zwei trotz hochästhetischer Szenen primär bewegungsarmen „Walküre“ und „Siegfried“ zu einer alles überragenden „Götterdämmerung“. Hier gelingt die Verquickung von Dynamik und Tableau inklusive einem der berührendsten, sinnigsten und poetischsten Finale der Tetralogie.

Man merkt auch nach zehn Jahren die immer noch gute Personenführung inklusive kleiner Gesten und sinnstiftender Mikrohandlungen. Insofern muss dieser „Ring“ nicht zum Polieren - er ist, was er ist. Nach all den Jahren ist das Geschmeide immer noch schön und erfüllt seinen Zweck, die Blicke zieht es aber nicht mehr auf sich, und der Glanz wird zunehmend von Patina überdeckt. So beschleicht einen langsam das Gefühl, dass es Zeit für neuen Tand wäre. Einfach aus Spaß an der Freude. Das Schmieden des neuen Geschmeides wird dann dem künftigen Staatsoperndirektor Bogdan Roscic obliegen.

(S E R V I C E - Richard Wagner: „Götterdämmerung“ an der Staatsoper, Opernring 2, 1010 Wien. Dirigent: Axel Kober, Regie: Sven-Eric Bechtolf, Bühne: Rolf Glittenberg, Kostüme: Marianne Glittenberg. Mit Stephen Gould - Siegfried, Falk Struckmann - Hagen, Irene Theorin - Brünnhilde, Waltraud Meier - Waltraute, Tomasz Konieczny - Gunther, Jochen Schmeckenbecher - Alberich, Anna Gabler - Gutrune, Monika Bohinec - Erste Norn, Ulrike Helzel - Zweite Norn, Fiona Jopson - Dritte Norn, Maria Nazarova - Woglinde, Ulrike Helzel - Wellgunde, Zoryana Kushpler - Flosshilde. www.wiener-staatsoper.at/spielplan-tickets/detail/event/966646364-go etter-shy-daemmerung/)