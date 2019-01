Schicksalselegie: „Tod in Monte Carlo“ von Ivan Ivanji

Wien (APA) - Es wird der erste und einzige Urlaub seines Lebens. Als sich ein alter jüdischer Arzt aus dem Banat 1939 von seinem Freund, einem reichen Zuckerfabriksbesitzer, zu einer Fahrt nach Monte Carlo überreden lässt, ändern zwei Ereignisse alle Pläne: Adolf Hitler beginnt den Zweiten Weltkrieg. Und Moritz Karpaty gewinnt im Spielkasino. „Tod in Monte Carlo“, heißt der neue Roman von Ivan Ivanji.

Ivanji variiert in dem Buch, das er am 29. Jänner in Wien präsentiert, erneut sein Lebensthema. Die Mühlen der Geschichte mahlen, und der Einzelne versucht verzweifelt, aber vergeblich, nicht in ihre Räder zu gelangen. Denn da sind noch jene, die Geschichte machen wollen und dabei über Leichen gehen. „Tod in Monte Carlo“ hat dabei etwas Elegisches und etwas Tragikomisches. Denn durch seinen gänzlich unerwarteten Spielgewinn hätte der alte Arzt, der durchaus ahnt, dass sich etwas zusammenbraut, dem weder seine neutrale Heimat Jugoslawien noch sein neutrales temporäres Domizil an der Côte d‘Azur auf die Dauer widerstehen kann, die Möglichkeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Er lässt die Gelegenheit verstreichen.

Verantwortlich dafür ist die Entfremdung, die in langjähriger Ehe die Liebe zu seiner daheimgebliebenen Gattin erkalten ließ, die Annehmlichkeit einer sorglosen Gegenwart, und eine wider besseren Wissens sich entwickelnden Zuneigung zu einer bildschönen jungen Russin, deren Aufstieg vom Blumenmädchen zur Leiterin ihrer eigenen Balletttruppe Moritz (der sich in Monte Carlo „Maurice“ nennen lässt) mit namhaften Beträgen fördert.

Das wäre genug Stoff für Herz, Schmerz und Melodramatik. Doch Ivan Ivanji ist ein zu dezenter Erzähler, um daraus heiße Liebesszenen und heftiges Seelenringen zu schmieden. Moritz versucht, sich Rechenschaft abzulegen, warum er seine Frau im Stich lässt, unternimmt Versuche, mit seinen in den USA und Südafrika wohnenden Kindern Kontakt aufzunehmen, und entscheidet sich schweren Herzens, die schöne Beziehung zu der jungen Frau nicht durch Aufdringlichkeit zu gefährden.

Moritz Karpaty ist kein Draufgänger, aber auch kein Dummkopf. Er weiß, dass er die Gelegenheit, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, verpasst hat. Und wählt am Ende selbst Zeitpunkt und Art, sich jenes grausame Schicksal zu ersparen, das Millionen anderen bevorsteht. Nicht lange danach, im August 1942, wird Monacos Regierung alle 67 im Gebiet des neutralen Kleinstaates lebenden Juden ausliefern. Nur neun von ihnen werden überleben.

(S E R V I C E - Ivan Ivanji: „Tod in Monte Carlo“, Picus Verlag. 178 Seiten, 20 Euro. Buchpräsentation: 29. Jänner, 19 Uhr, in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur. 1., Herrengasse 5)