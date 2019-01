Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag mit leichterer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund acht Punkte unter dem Schluss-Stand vom Freitag (2.987,48) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.962,00 und 2.996,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.973,00 Punkten aus.

Nach den deutlichen Kursgewinnen zum Wochenausklang dürfte der heimische Aktienmarkt am Montag vorerst eine Verschnaufpause einlegen. In den Mittelpunkt rücken dürften im heutigen Tagesverlauf vor allen neue Entwicklungen rund um den Brexit. Mit Spannung wird der „Plan B“ der britischen Premierministerin Theresa May für einen Austritt aus der EU erwartet. Knapp eine Woche nach dem Nein des Unterhauses zum Brexit-Abkommen will May am Nachmittag vor den Abgeordneten darlegen, wie ein geregelter EU-Austritt doch noch gelingen soll. Dem Vernehmen nach will May das Nordirland-Friedensabkommen ändern, um ihren Deal zu retten.

Bei den Einzelwerten in Wien könnten die Aktien von Wienerberger einen Blick wert sein. Der Ziegelkonzern ist im abgelaufenen Geschäftsjahr massiv gewachsen und will seine Dividende entsprechend aufstocken: Für 2018 soll die Ausschüttung um knapp 70 Prozent auf 50 Cent je Aktie angehoben werden, wie das Unternehmen Montagfrüh mitteilte. Für das Jahr davor wurden 30 Cent zuzüglich 10 Cent Sonderdividende gezahlt. Am Freitag notierte die Wienerberger-Aktie zuletzt um 2,23 Prozent höher bei 20,14 Euro.

Der ATX wiederum hatte zum Wochenausklang um 2,42 Prozent höher bei 2.987,48 Punkten geschlossen. Auslöser für die gute Stimmung zum Wochenschluss war die Hoffnung der Anleger auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen China und den USA. Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ erwägen Offizielle der Trump-Administration Maßnahmen zur Senkung der Zölle auf chinesische Waren. Das US-Finanzministerium hatte diese Aussage allerdings rasch dementiert, die Investoren zeigten sich dennoch optimistisch.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ Warimpex +4,80% 1,31 Euro BAWAG +4,77% 38,68 Euro Do&Co +4,11% 86,20 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ Valneva -3,10% 3,60 Euro Polytec -1,55% 9,50 Euro Rosenbauer -0,76% 39,10 Euro ~

