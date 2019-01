Cannabis-Plantage in Kärntner Wohnung: 400 Gramm sichergestellt

St. Veit/Glan (APA) - In der Wohnung eines 26-jährigen Kärntners hat die Polizei eine Indoorplantage und 400 Gramm Cannabis sichergestellt. Die Beamten hatten im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in St. Veit an der Glan starken Cannabisgeruch wahrgenommen und daraufhin die Wohnung durchsucht. Der 26-Jährige wird angezeigt, teilte die Polizei am Montag mit.