Brexit - Maas drängt Briten zu Klarheit

Brüssel (APA) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas drängt die Briten zu einer klaren Haltung beim Brexit. „Sie müssen endlich wissen, was man in London will und wofür es Mehrheiten im Parlament gibt“, sagte Maas Montag vor Beginn des EU-Außenrats in Brüssel. Man müsse sich zusammensetzen, um zu reden, wie ein harter Brexit verhindert werden könne.

„Das wollen alle. Das muss auch möglich sein.“ Dass sich angesichts jüngster Berichte über Änderungen in der Irland-Nordirland-Grenzfrage etwas bewegen könnte, sieht Maas skeptisch. „Das ist in den Verhandlungen und Gesprächen ein Punkt, bei dem ich mir nur wenig Veränderung vorstellen kann“. Er kenne aber die jüngste Entwicklung auch nur aus den Medien und wolle sich dazu nicht äußern. Wesentlich sei, dass es keinerlei Entscheidung gibt, „die am Ende zu einer harten Grenze Irland-Nordirland führt“.

Maas meinte, „wie man am Wochenende gesehen hat, liegen da auch die Nerven blank. Europa ist ein Friedensprojekt.“ Man sollte jetzt nichts machen, dass in Teilen in Europa wieder Konflikte ausbrechen, die längst begradigt worden seien. „Das ist ein ganz sensibler Punkt“. Natürlich sei es in Ordnung, wenn jetzt die britische Regierung erstmals mit dem Parlament in London spreche. Er habe darüber aber offiziell keine Informationen. „Aber heute gibt es sicher die Möglichkeit, mit britischen und irischen Kollegen darüber zu sprechen.“ Jedenfalls „werden wir uns in der Grenzfrage sehr eng mit den irischen Freunden abstimmen“. Auf die Frage, ob er noch Vertrauen in die britische Premierministerin Theresa May habe, sagte Maas: „Natürlich“.