Leitbörsen in Fernost schließen mit moderaten Gewinnen

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Montag moderate Gewinne eingefahren. Trotz durchwachsener Konjunkturdaten aus China gab es durch die Bank Anstiege bei den wichtigen Börsenindizes in Asien.

Der Nikkei-225 Index in Tokio arbeitete sich um 53,26 Zähler oder 0,26 Prozent auf 20.719,33 Punkte nach oben. Der Hang Seng Index in Hongkong gewann um 105,73 Zähler (plus 0,39 Prozent) auf 27.196,54 Einheiten. Der Shanghai Composite stieg 14,50 Punkte oder 0,56 Prozent auf 2.610,51 Punkte.

Am Montag standen Konjunkturdaten aus China auf dem Datenkalender. Chinas Wirtschaft wächst den Daten zufolge so langsam wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA und hausgemachter Probleme erreichte die zweitgrößte Volkswirtschaft im vergangenen Jahr nur noch ein Wachstum von 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Marktbeobachtern zufolge waren diese Daten aber bereits eingepreist und belasteten die Aktienbörsen so nicht.

Bei den Sektoren an der Börse in Tokio konnten die Bergbauwerte am stärksten dazugewinnen. Sumco legten um 4,33 Prozent zu und Pacific Metals um 3,54 Prozent. Ein sattes Plus stand auch bei den Ölförderern zu Buche. Showa Shell stiegen um mehr als 5 Prozent, JXTG und Inpex konnten je knapp 4 Prozent an Wert gewinnen.

Toyota Motor und Panasonic planen einem Insider zufolge die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für den Bau von Batterien für Elektrofahrzeuge. Das Joint Venture solle im kommenden Jahr starten, sagte die mit dem Vorgang vertraute Person. Toyota werde 51 Prozent der Anteile halten, Panasonic den Rest. Die Toyota-Aktie notierte am Montag mit wenig Veränderung bei plus 0,28 Prozent, Panasonic hingegen sprangen um mehr als 3 Prozent hoch.

Frankreich hat einem Medienbericht zufolge die Regierung in Tokio von Plänen in Kenntnis gesetzt, die Autobauer Renault and Nissan zusammenzuführen. Eine französische Delegation habe als wahrscheinlichste Variante einer Integration eine Holdinggesellschaft genannt, berichtete die Zeitung „Nikkei“ am Sonntag. Nissan verbuchten am Montag ein moderates Plus von 0,44 Prozent.

Aktien des Smartphone-Herstellers Xiaomi stiegen in Hongkong um 1,38 Prozent. Xiaomi hatte vergangene Woche mit einem Aktienrückkaufprogramm aufhorchen lassen. Am Freitag hatte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge 9,85 Mio. Aktien zugekauft um das Vertrauen von Investoren wieder herzustellen. Nach der Erstnotiz im Juli letztes Jahr hatte die Aktie bereits mehr als ein Drittel ihres Werts eingebüßt.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich fester. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 36.578,96 Zählern mit plus 192,35 Punkten oder 0,53 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg 12,3 Zähler oder 0,21 Prozent auf 5.953,50 Einheiten.