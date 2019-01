Libysche Küstenwache fordert mehr Mittel für Rettungseinsätze

Rom/Tripolis (APA) - Libyens Küstenwache verteidigt sich vor dem Vorwurf, die libyschen Gewässer zu wenig zu kontrollieren und die neue massive Abfahrt von Migranten zugelassen zu haben.“Wir verfügen nicht über die notwendigen Kräfte, um bei jeder Situation Rettungseinsätze zu garantieren“, so Admiral Ayoub Qassem, Sprecher der libyschen Küstenwache, laut der italienischen Nachrichtenagentur AGI am Montag.

Die libysche Küstenwache verteidigt sich vor dem Vorwurf, ihrer Rettungspflicht nicht nachgekommen zu sein und somit am Freitag den Tod von mindestens 117 Personen im Mittelmeer verursacht zu haben. Nachdem die libysche Küstenwache von dem Schlauchboot in Seenot erfahren habe, sei ein Schiff gesendet worden. Dieses musste jedoch wegen einer Panne zurückkehren.

Der Admiral forderte schnellere Schiffe als jene, über die die libysche Küstenwache verfüge, um effizientere Einsätze zu garantieren. Die Küstenwache brauche auch Treibstoff. „Mit besseren Mitteln hätten wir diese neue Tragödie verhindern können“, sagte Qassem. Laut seinen Angaben seien 50 und nicht 117 Personen ums Leben gekommen, wie Medien berichteten.

Der Admiral unterstrich, dass die libysche Küstenwoche in den letzten Monaten tausende Menschen im Mittelmeer gerettet habe. Zu den Geretteten zählten auch die Personen, die am letzten Wochenende nach Libyen zurückgeführt worden seien.

„Die neue Welle von Migrantenabfahrten in den letzten fünf Tagen ist auf Schlepperbanden zurückzuführen, die nach den Kämpfen der letzten Monaten wieder mehr Geld brauchen“, berichtete die italienische Tageszeitung „La Stampa“ am Montag. Die institutionelle Krise in Libyen, die die international anerkannte Einheitsregierung des Landes um Premier Fayez al-Serraj stark geschwächt hat, habe dazu geführt, dass die Kontrolle der libyschen Küstenwache in den nationalen Gewässern nachgelassen habe.

Experten befürchten auch, dass die zunehmende Zahl von Migrantenabfahrten in Richtung Europa ein Weg sei, um von Libyen aus Druck auf Italien für mehr Hilfsmittel auszuüben. Bisher habe Italien zwar der libyschen Küstenwache zwei Militärschiffe geliefert. Libyen warte jedoch bereits seit Monaten auf weitere 12 Schiffe zur Stärkungen der libyschen Flotte, die Italien im Sommer versprochen hatte, berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero“.