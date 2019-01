Kärntner Messen verbuchten 2018 8,2 Mio. Euro Umsatz

Klagenfurt (APA) - Die Kärntner Messen haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von 8,2 Mio. und 1,07 Mio. Euro Cashflow verbucht. Das gab Messepräsidentin Maria-Luise Mathiaschitz bei einem Pressegespräch am Montag bekannt. Insgesamt wurden bei 13 Messen mehr als 200.000 Besucher registriert. Heuer werden es weniger sein, weil die Internationale Holzmesse nur alle zwei Jahre stattfindet, und zwar in geraden Jahren.

Die Messe sei für die Stadt Klagenfurt und das Land Kärnten sehr wichtig, betonte Klagenfurts SPÖ-Bürgermeisterin Mathiaschitz, die jährliche Umwegrentabilität liege bei mehr als 52 Mio. Euro. Messe-Geschäftsführer Bernhard Erler unterstrich, dass abgesehen von den Messen mehr als 200 Veranstaltungen am Messegelände stattfinden, von Bällen über Kongresse und Tagungen bis hin zu Konzerten. Allein bei diesen Veranstaltungen wurden rund 150.000 Besucher gezählt, bei der ebenfalls zum Messegelände gehörenden Eishalle waren es insgesamt 200.000 Sportler und Besucher. „Wir beleben die Stadt von innen her“, sagte Erler.

Zuletzt war der Standort der Messe in der Innenstadt in Diskussion geraten. Der Investor Franz Peter Orasch, der die Mehrheit am Klagenfurter Flughafen gekauft hat, würde die Messe gern am Flughafengelände sehen. Nun soll ein externes Büro eine Potenzialanalyse durchführen, welche die Vor- und Nachteile beider Varianten aufzeigen soll. Laut Mathiaschitz wurden dafür vier externe Büros eingeladen, zwei aus Wien, eines aus Oberösterreich und eines aus Deutschland. Mit den Kandidaten gibt es am 4. Februar ein Hearing, dann wird entschieden, wer die Analyse durchführen soll. Mathiaschitz: „Wir brauchen den Blick von außen und objektive Zahlen, entscheiden muss dann aber letztlich die Politik.“ Erste Resultate sollen bis zum Sommer vorliegen, fertig sein soll die Studie dann bis Jahresende.

Das Messeprogramm beinhaltet heuer als Novum die „Kärntner Lehrlingsmesse“, zum zweiten Mal nach 2017 beteiligen sich die Kärntner Messen an einer Holzmesse in Japan, und zwar als Co-Veranstalter. Es handelt sich um die „Forestrise Nagano“, die Kärntner bringen ihr Know-how aus der Holzmesse ein. Im vergangenen Jahr ist auch eine Delegation aus Japan bei der Holzmesse in Klagenfurt zu Gast gewesen.