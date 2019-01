Europas Leitbörsen zu Mittag uneinheitlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag im Verlauf weiter keine einheitliche Richtung gefunden. Trotz guter Vorgaben aus Asien gab es zum Wochenstart mehrheitlich Verluste an Europas Börsen.

Für etwas schlechte Laune sorgten durchwachsen ausgefallene Wachstumszahlen der chinesischen Volksrepublik. Chinas Wirtschaft so langsam wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Vergangenen Jahr stand nur noch ein Wachstum von 6,6 Prozent zu Buche.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 fiel zu Mittag um 7,56 Einheiten oder 0,24 Prozent auf 3.127,36 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.30 Uhr mit 11.166,39 Punkten und minus 39,15 Einheiten oder 0,35 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London gewann hingegen 12,89 Zähler oder 0,18 Prozent und steht nun bei 6.981,22 Stellen.

Nach dem Scheitern ihres Brexit-Abkommens im britischen Parlament legt Premierministerin Theresa May an diesem Montag eine Erklärung über den weiteren Fahrplan zum EU-Austritt vor. Dass sie dabei einen konkreten Plan B präsentiert, ist aber nicht unbedingt zu erwarten. Als wahrscheinlicher gilt in London, dass die konservative Regierungschefin einen Fahrplan zur Konsensfindung im Parlament vorlegt.

An der Datenfront ist es heute ruhig. In den USA bleiben feiertagsbedingt ebenfalls die Publikationen aus. Bei den Aktienwerten in Europa gab es hohe Verluste bei den Bank- und Telekomwerten. Deutsche Telekom verloren 1,81 Prozent und Orange 0,92 Prozent. Bei den Banken notierten Societe Generale um 1,75 Prozent leichter und Santander mit einem Abschlag von 0,76 Prozent.

In Großbritannien hielten sich die Luftverkehrswerte mit moderaten Aufschlägen: IAG stiegen um 1,52 Prozent und Easyjet legten 1,45 Prozent zu. Tui-Aktien stiegen ebenfalls um 1,10 Prozent. Auch anderswo in Europa waren die Luftverkehrswerte gesucht: in Paris setzte es bei Airfrance KLM mehr als 5 Prozent Preisaufschlag, in Irland stiegen Ryanair um 3,52 Prozent.

Am unteren Ende im europäischen Euro-Stoxx-Index rangierten Henkel-Papiere mit einem Minus von mehr als 8 Prozent. Der deutsche Konsumgüterkonzern will nach einem Umsatzrückgang im vergangenen Jahr mehr in Wachstum investieren. Die Erlöse sind 2018 nach vorläufigen Zahlen auf 19,9 (Vorjahr: 20) Mrd. Euro gesunken.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA259 2019-01-21/13:34