Frankfurter Rentenmarkt tendiert etwas fester

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag leicht zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,11 Prozent auf 164,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel leicht auf 0,25 Prozent. Generell gab es am europäischen Anleihemarkt aus der Eurozone nur wenig Bewegung bis zum Mittag. Südeuropäische Anleihen standen jedoch etwas unter Druck.

An den Finanzmärkten warten die Anleger auf die neuen Pläne der britischen Regierung für ein Brexit-Abkommen. Premierministerin Theresa May will ihre Vorstellungen im Laufe des Nachmittags präsentieren, nachdem ihr mit der EU ausgehandelter Plan vom britischen Parlament mit großer Mehrheit abgelehnt wurde. Die Zeit für einen geordneten Brexit am 29. März wird immer knapper.

Wichtige Konjunkturdaten stehen dagegen zum Wochenstart nicht auf dem Programm. Allerdings wird der Internationale Währungsfonds (IWF) am Nachmittag neue Wachstumsprognosen veröffentlichen. Im Fokus bleibt auch der Handelsstreit zwischen den USA und China, wo es zuletzt Hoffnungen auf eine Entspannung gegeben hatte.