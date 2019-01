Fünf Kämpfer bei Anschlag auf Konvoi mit US-Truppen in Syrien getötet

Beirut (APA/AFP) - Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Konvoi der US-Truppen und ihrer kurdisch-arabischen Verbündeten in Syrien sind am Montag laut Aktivisten fünf Menschen getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, riss der Attentäter in der Provinz Hasaka fünf Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in den Tod.

Auch zwei US-Soldaten seien bei der Explosion der Autobombe verletzt worden. Die US-geführte Koalition gegen die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) war zunächst nicht für eine Bestätigung der Angaben erreichbar. Die Beobachtungsstelle erklärte, der Attentäter habe auf der Straße zwischen Hasaka und Shadadi sein Auto in den Konvoi gesteuert. Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Explosion habe sich an einer Straßensperre kurdischer Kräfte nahe der Stadt Shadadi ereignet.

Erst vergangene Woche waren bei einem Selbstmordanschlag im nordsyrischen Manbij 19 Menschen getötet worden, darunter fünf SDF-Kämpfer und vier US-Militärangehörige. Zu dem Anschlag bekannte sich die IS-Miliz. Es waren die höchsten Verluste aufseiten der US-Armee seit Beginn ihres Einsatzes gegen die IS-Miliz im Jahr 2014. Die USA haben derzeit 2.000 Soldaten in Syrien, um die SDF im Kampf gegen die IS-Miliz zu unterstützen.

Im Dezember hatte US-Präsident Donald Trump überraschend angekündigt, alle US-Soldaten aus Syrien abzuziehen, da die IS-Miliz besiegt sei. Die Ankündigung alarmierte die SDF, da die Türkei kurz zuvor mit einer neuen Offensive in Nordsyrien gedroht hatte. Das Rückgrat der SDF bilden die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), die die Türkei wegen ihren engen Verbindungen zur Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Terrororganisation betrachtet.

Inzwischen machten US-Regierungsvertretern einen US-Abzug von Garantien der Türkei für die syrischen Kurden abhängig. Die Türkei droht aber weiter mit einer Offensive und hat dafür Zehntausende Soldaten an der Grenze zusammengezogen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Montag, die Türkei respektiere die territoriale Integrität Syriens, werde aber die von der SDF kontrollierte Stadt Manbij ihren „rechtmäßigen Besitzern“ zurückgeben.