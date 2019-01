Wiener Rentenmarkt zu Mittag behauptet

Wien (APA/dpa-AFX) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Montag zu Mittag behauptet tendiert. Die Kurse der wichtigsten Benchmark-Staatsanleihen bewegten sich auf dem Niveau der Vorwoche. An den Finanzmärkten warten die Anleger auf die neuen Pläne der britischen Regierung für ein Brexit-Abkommen.

Premierministerin Theresa May will ihre Vorstellungen im Laufe des Nachmittags präsentieren, nachdem ihr mit der EU ausgehandelter Plan vom britischen Parlament mit großer Mehrheit abgelehnt wurde. Die Zeit für einen geordneten Brexit am 29. März wird immer knapper.

Wichtige Konjunkturdaten stehen dagegen zum Wochenstart nicht auf dem Programm. Allerdings wird der Internationale Währungsfonds (IWF) am Nachmittag neue Wachstumsprognosen veröffentlichen. Im Fokus bleibt auch der Handelsstreit zwischen den USA und China, wo es zuletzt Hoffnungen auf eine Entspannung gegeben hatte.

Heute um 13:40 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 164,26 um 19 Ticks über dem letzten Settlement von 164,07. Das bisherige Tageshoch lag bei 164,28, das Tagestief bei 164,04. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 24 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 144.857 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,32 (zuletzt: 1,32) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,45 (0,46) Prozent, die fünfjährige mit -0,18 (-0,18) Prozent und die zweijährige lag bei -0,48 (-0,48) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 45 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 31 (32) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 19 (23) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 15 (15) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 104,23 104,50 1,32 45 104,5 Bund 28/01 10 0,75 102,66 102,71 0,45 31 102,7 Bund 23/03 5 0,00 100,82 100,99 -0,18 19 100,93 Bund 20/01 2 3,90 106,47 106,64 -0,48 15 106,6 ~