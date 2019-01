Belgische Künstlerin Edith Dekyndt erhält Kunstpreis Finkenwerder

Hamburg (APA/dpa) - Die belgische Künstlerin Edith Dekyndt erhält den mit 20.000 Euro dotierten Kunstpreis Finkenwerder. Die in Berlin und Brüssel lebende Künstlerin schaffe „mit ihrer subtilen und minimalistischen Bildsprache ein nachhaltiges Bewusstsein für das wechselseitige Verhältnis von Mensch, Materie und Umwelt“, teilten die Organisatoren am Montag in Hamburg mit.

In Dekyndts Installationen, Objekten und Videos spiele häufig die Veränderung von Stofflichkeit im zeitlichen Verlauf eine wesentliche Rolle. Der vom Kulturkreis Finkenwerder ausgelobte und von der Firma Airbus finanzierte Preis wird seit 1999 an Künstlerpersönlichkeiten vergeben, die mit ihrem Schaffen einen herausragenden Beitrag zur zeitgenössischen Kunst in Deutschland geleistet haben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Candida Höfer, Neo Rauch, Daniel Richter, Christian Jankowski und Georges Adeagbo.

Zur Preisverleihung am 6. Juni im Airbuswerk auf Finkenwerder werde Dekyndt ausgewählte Arbeiten präsentieren. Das Kunsthaus Hamburg zeigt vom 8. Juni bis zum 4. August in Kooperation mit der Hamburger Kunsthalle eine Einzelausstellung mit Werken der Preisträgerin.