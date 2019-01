EU-Politiker Posselt: „Gefährliche Rückkehr zum Nationalismus“

Wien (APA) - Der ehemalige deutsche EU-Parlamentarier Bernd Posselt (CSU) hat vor einer Renationalisierung gewarnt. „Wir befinden uns mitten in einer gefährlichen Rückkehr in den Nationalismus“, sagte der frühere Pressesprecher von Otto von Habsburg im Rahmen der Präsentation seines neuen Buches „Bernd Posselt erzählt Europa“ in Wien. „Der Nationalstaat hat viele Probleme Europas erst verursacht“, so Posselt.

Die „Zerlegung der Gemeinschaftsmethode“ sei deshalb „gefährlich“. Bedrohlich seien auch die „Pseudoeuropäer“, die behaupteten zwar „ein Europa zu wollen, aber nicht dieses und dann zerlegen sie alles, das da ist“. Dies entspreche dem Ansatz, sein Land für dessen Rettung zunächst komplett zerstören zu müssen.

„Meine Wurzeln haben mich zu einem unbeirrten und unbeirrbaren Europäer gemacht“, sagte der Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe, dessen Familie aus Böhmen und der Steiermark stammt. Europa dürfe nicht die Sache der einzelnen Staaten bleiben, „die entscheiden, wie viel Europa sie uns gnädig gönnen und wie viel Europa nicht, sondern wir Europäer sind dazu berufen, dieses Europa selbst in die Hände zu nehmen“, betonte Posselt.

„Mich stört die Tendenz, die parlamentarische Demokratie als zweitrangig nach der populistischen Referendumsdemokratie anzusehen“, fuhr er fort. Die Politiker würden so ihre Verantwortung abschieben. Die parlamentarische Demokratie sei Grund für „jahrzehntelange Freiheit, Frieden und Wohlstand, das andere ist gefährlich“. Demokratie müsse auch nicht national beschränkt sein. „Europa ist das beste Beispiel, für das gelingen einer supranationalen Demokratie“, so der ehemalige EU-Politiker.

Mit seinem Buch will der Politiker dazu „einen Beitrag leisten“. Der frühere Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) sagte, das Werk habe eine „Fülle von Anregungen, die man sich normalerweise nicht vergegenwärtigt“. Posselt habe mit seinem Buch viele europäische Vorbilder aufgezeigt, erklärte Schüssel weiter.

„Wenn Europa weiterhin eine Rolle spielen will und nicht zum Spielball anderer Großmächte werden will, muss es sich schrittweise in Richtung einer politischen Union entwickeln mit einer eigenen einheitlichen Stimme in der Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik und natürlich auch in der Währungs- und Handelspolitik“, betonte Schüssel. „Der Nationalstaat ist zu klein, um die Probleme zu lösen und zu groß, um Heimat zu bieten“, fuhr Posselt fort. Dennoch dürfe die Identität nicht verschwinden, sondern müsse vor der Globalisierung schützen. „Weil wir die Globalisierung brauchen, brauchen wir auch die kleinräumige Heimat“, sagte er. Die europäische Einigung sei der Versuch, die „Souveränität als Handlungsfähigkeit wieder zurückzubekommen“, sagte Posselt. Europa könne aber nur als „Einheit“ und „offener Partner“ reüssieren. „Ich kann aber nur ein Partner sein, wenn ich weiß, wer ich bin“, betonte er.

„Der Frieden ist nicht selbstverständlich, wenn eine Generation glaubt, sie hat ihn in der Tasche, ist er schon verspielt“, so Posselt. „Europa ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein fragiles Konstrukt“, fügte Schüssel hinzu. Der Beitritt der osteuropäischen Länder, insbesondere Rumäniens und Bulgariens sei für die EU wichtig und habe besondere Bedeutung für die Kohärenz und den Lebensstandard gebracht. „Auch Serbien muss zur EU, sonst kann in der Region dort auf Dauer kein Frieden herrschen“, erklärte Schüssel.

„Abschottung ist absolut uneuropäisch, alle Kulturen entstanden durch den Austausch“, betonte Posselt. „Das ist das Europa, das es wirklich gibt.“ Schüssel erklärte zudem, dass der „Minderheitenschutz“ vor dem Hintergrund der großen Fluchtbewegung nach 1945, während der „zwei Millionen Menschen durch Österreich geflohen“ seien, „mit der Bewahrung kultureller Eigenheiten und ohne Revanchismus“ in Europa „besonders wichtig“ sei.

Für Posselt ist Schüssel ein „ganz großer Europäer“, der österreichische Ratsvorsitz 2006 sei einer der „besten Präsidentschaften überhaupt“ gewesen, denn dieser habe maßgeblich zum EU-Beitritt Kroatiens beigetragen. „Ich bedaure, dass Schüssel nach seiner Zeit als Bundeskanzler nicht an der Spitze einer EU-Organisation gestanden hat“, streute Posselt dem Ex-Kanzler Rosen.

(S E R V I C E - „Bernd Posselt erzählt Europa: Geschichte und Personen, Bauplan und Visionen“. Verlag Friedrich Pustet, 240 Seiten, 20 Euro )